Cessione ramo acqua e gestione del servizio idrico, alcune precisazioni di Saronno Servizi

Saronno Servizi precisa alcuni punti in merito alla cessione del ramo acqua e alla gestione del servizio idrico.

Saronno Servizi ha ottenuto lo sportello fisico per gli utenti saronnesi e negoziato il piano di rimborso dei debiti Theta. Il CdA, in carica da luglio 2021, al momento del suo insediamento ha preso atto e verificato gli impegni all’epoca già assunti dalla Società in merito, sia alla cessione del ramo acqua, che alla posizione debitoria nei confronti di Alfa per i contributi Theta.

Con riferimento alla cessione del ramo di gestione dell’acquedotto, tenuto anche conto delle previsioni del quadro normativo regionale e degli indirizzi formulati dall’ente ATO, ci si è potuto solo adoperare per perfezionare la cessione del ramo acqua negoziando condizioni accessorie di servizio a tutela per gli utenti saronnesi. Tra queste l’impegno di Alfa a mantenere, per 18 mesi e quindi fino al 30 giugno 2023, lo sportello fisico negli uffici di via Roma, unico sportello fisico di Alfa nella provincia di Varese.

Con riferimento alla posizione debitoria si è proceduto a dare esecuzione, dopo un’ulteriore fase negoziale, al piano di rimborso dei debiti verso Alfa, che a luglio 2021 erano già certi, liquidi, esigibili e non condizionabili. Analoga attività negoziale si è resa necessaria, a termine 2021, con Lura Ambiente per il rimborso di debiti esigibili dalla stessa nei confronti di Saronno Servizi.

Infine segnaliamo che, all’atto di cessione del ramo di azienda, abbiamo chiesto ed ottenuto di allegare una relazione tecnica, realizzata nel quarto trimestre 2021, sullo stato di efficienza della rete e sulle sue esigenze manutentive, benché non necessaria ai fini dell’efficacia dell’operazione, consegnata nelle mani di Alfa.

Saronno Servizi è chiaramente estranea al servizio idrico da gennaio 2022, non avendo più, da quell’epoca, alcuna responsabilità, né competenza in merito alle scelte gestionali, di investimento, di tariffazione, interamente e perfettamente facenti capo ad Alfa.

Saronno Servizi Spa

Il Presidente

Dott. Pietro Insinnamo