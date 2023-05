Da Gazzada a Varese protagonisti i ragazzi e le scuole con le olimpiadi di primo soccorso

Il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana è da anni impegnato con attività didattiche e laboratori in moltissime scuole superiori del territorio e, quest’anno, lo ha fatto anche con due progetti nuovi: le Olimpiadi di primo soccorso e le Gare di Diritto Internazionale Umanitario.

L’obiettivo di entrambi i progetti è quello di veicolare contenuti prioritari per l’associazione, quali il primo soccorso e il diritto umanitario, a studenti delle scuole superiori tramite la partecipazione a competizioni regionali e nazionali in cui questi temi assumono una dimensione pratica e di squadra.

Le Olimpiadi di Primo soccorso, in particolare, prevedono, dopo una formazione teorica “tradizionale” sul corretto comportamento in caso di emergenza sanitaria, la sperimentazione in scenari realistici grazie alla presenza di simulatori e truccatori. Sette studenti di quarta superiore dell’Istituto “J.M. Keynes” di Gazzada Schianno hanno seguito questo percorso, accompagnati dal loro Prof. Mattia Maiocchi, e si sono formati tra marzo e aprile con i Monitori di Primo Soccorso del Comitato di Varese.

Domenica 7 maggio scorsa hanno poi partecipato alla fase regionale della competizione al Castello di Legnano dove attraverso 7 scenari hanno dimostrato e messo in pratica quanto appreso con grande professionalità e competenza. La squadra ha conquistato il secondo posto in classifica contro le 10 squadre partecipanti da tutta la Lombardia, con davvero poco scarto rispetto alla squadra vincitrice.

I ragazzi hanno ricevuto i complimenti di molti giudici di gara per lo spiccato senso di responsabilità e la vasta conoscenza teorica verificata. Il Liceo Classico Cairoli di Varese, invece, ha partecipato al progetto “Gara DIU” rappresentando la nostra regione, e la classe 1C, accompagnata dal professore Adriano Gallina, ha regalato alla Lombardia l’8° posto! Il Diritto Internazionale Umanitario rappresenta l’insieme delle regole che, in caso di conflitto armato, hanno lo scopo di proteggere e tutelare la popolazione civile, i prigionieri di guerra, il personale sanitario e i beni di carattere civile.

La sua diffusione rappresenta uno dei compiti istituzionali più rilevanti della Croce Rossa Italiana, in seno al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, la più diffusa organizzazione mondiale di soccorso. Attraverso diverse postazioni di gara, dopo un percorso formativo regionale, 16 squadre provenienti da tutta Italia hanno gareggiato il 13 e 14 maggio a Roma applicando le norme imparate in classe “Per Croce Rossa Italiana, è una priorità favorire lo sviluppo del concetto di “cittadinanza attiva” tra i più giovani ed entrambe le iniziative hanno permesso di aumentare la consapevolezza sia del loro ruolo come potenziali “soccorritori” in caso di esigenza sanitaria sia della realtà del conflitto armato e delle azioni umanitarie, che purtroppo risultano sempre più contemporanei. Per i nostri Volontari è stato davvero un onore accompagnare i ragazzi in questa piccola parentesi educativa del loro percorso e sicuramente dobbiamo ringraziare loro e i loro docenti per aver creduto in queste proposte e averle portate avanti con grande motivazione.” spiega il Rappresentante della Gioventù del Comitato di Varese, Mario Gervasini.