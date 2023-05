Direttiva “Case Green”, sala piena a Besozzo

«Con una presenza al di là delle aspettative, i cittadini di Besozzo hanno dato un segnale di grande interesse per l’opportunità di approfondire la direttiva europea sulle Case Green, che preoccupa sempre di più i proprietari di casa e le imprese del settore edilizio per le tempistiche troppo ravvicinate dei nuovi obblighi e per la mancanza di misure a sostegno degli oneri per le ristrutturazioni. Le domande e le questioni poste dal pubblico ci hanno consentito di informare con chiarezza sul provvedimento e di raccogliere ancora una volta i timori e le istanze dei cittadini, dei professionisti e del mondo imprenditoriale per portarle sui tavoli di Bruxelles, dove la nostra battaglia contro questa direttiva continua».

Lo ha dichiarato l’eurodeputata bustocca Isabella Tovaglieri (Lega), membro della Commissione Industria ed Energia del Parlamento europeo e relatrice per il gruppo ID della direttiva sull’efficienza energetica degli edifici, all’indomani del confronto-dibattito promosso con il contributo della Lega di Besozzo e della lista civica Noi con Voi, che proprio di recente ha presentato in Consiglio comunale una mozione critica sulla direttiva, evidenziandone i rischi sotto il profilo economico e sociale.

La partecipazione all’incontro di Cristiano Donelli, policy advisor del gruppo ID al Parlamento europeo ed esperto della nuova direttiva, degli architetti del territorio Giuseppe Barra e Fabio Beverina, e di Anton Tombolato della lista Noi con Voi, in veste di moderatore, ha permesso di offrire al pubblico in sala un ampio e dettagliato quadro del provvedimento sia a livello europeo che locale, affrontando anche i temi legati alle ristrutturazioni nei centri storici e alle questioni paesaggistiche.

Nella foto: da sinistra, Giuseppe Barra, Anton Tombolato, Isabella Tovaglieri e Fabio Beverina