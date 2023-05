Finali giovanili, Varese Academy ci riprova con la formazione Under 15

Terminata nei quarti di finale la corsa della formazione under 19 (contro la Stella Azzurra Roma, poi vincitrice dello scudetto), la Varese Academy concorrerà di nuovo per un titolo tricolore con la formazione under 15 che ha staccato il pass per le finali nazionali nel corso del girone di spareggio a Perugia.

I giovani biancorossi di coach Gardini, che erano entrati nel novero delle migliori cinque di Lombardia (con Milano, Cantù, Bernareggio e ABA Legnano), hanno vinto a punteggio pieno il girone disputato nel fine settimana nella città umbra. La Conforama ha esordito superando di misura Sant’Elpidio (69-62) nella sfida tra le due squadre che poi hanno guadagnato la qualificazione. Poi hanno battuto 75-65 Padova regalandosi il passaggio del turno con una gara di anticipo, infine hanno sconfitto la Vis 2008 Ferrara per 63-48 certificando la propria superiorità.

Ora i giovani biancorossi faranno rotta su Pescara, sede delle finali nazionali (con 16 squadre partecipanti) per la categoria Under 15 maschile. Il torneo prenderà il via lunedì 29 maggio e si concluderà domenica 4 giugno con l’assegnazione del tricolore.

BOGUNOVIC IN NAZIONALE – Il club biancorosso del presidente Ponti intanto festeggia la convocazione di uno dei punti di forza della squadra under 19, Vuk Bogunovic, con la nazionale giovanile della Serbia. Bogunovic è stato infatti chiamato per il raduno che si terrà a Belgrado alla Hala Aleksander Nikolic in vista dei Mondiali in programma a Debrecen, in Ungheria, dal 24 giugno al 2 luglio. Nel torneo Bogunovic potrebbe “incrociare” almeno un altro giocatore cresciuto a Varese (lato Pallacanestro), ovvero Weilun Zhao convocato dalla Cina.