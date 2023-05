Gli Skorpions ospitano i Dolphins per il pronto riscatto

Decimo fine settimana di campionato per l’Italian Football League, il massimo campionato italiano di football americano, che domenica 14 maggio vedrà in campo 4 squadre in cerca di vittorie che ogni weekend aumentano di valore.

Alle 14.30, al “Franco Ossola”, gli Skorpions riceveranno i Dolphins Ancona in cerca del pronto riscatto dopo la sconfitta nel derby contro i Frogs Legnano al “Vigorelli” di Milano. Anche i marchigiani arrivano da un ko contro i Panthers Parma, e a loro volta cercheranno di ritrovare la via della vittoria a Masnago; ci vorranno quindi i migliori Skorpions per ottenere il successo. Il duello tra Colin di Galbo e Calvin Brownholtz costituirà la sfida nella sfida, un aspetto che renderà ancora più affascinante questa sfida.