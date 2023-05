Il Bistrot della Libreria degli asinelli è un baluardo di socialità

Non si tratta solo di mangiare e bere in libreria: il Wise Donkey Bistrot, ovvero l’angolo bistrot della Libreria degli asinelli in via Bagaini, in centro a Varese, dilata fino a tarda sera la possibilità di cercare e scegliere un libro e avvicina Varese alle grandi città italiane ed europee con uno spazio in più, unico nel suo genere.

«Sarà un caso ma in queste prime settimane di apertura il Bistrot ha avuto molti clienti stranieri, per lo più turisti francesi e tedeschi, e sono successe cose meravigliose», racconta Laura Branchini raccontando di chiacchiere letterarie rilanciate da un bicchiere di vino la sera o delle merende dei bambini al sabato mattina, durante le letture animate in libreria.

Sono passati due anni da quando Laura Branchini e Stefano Perez hanno aperto la tenace e indipendente Libreria degli asinelli due anni fa, in piena pandemia per “dare spazio all’editoria indipendente e a quelle nicchie di letteratura trascurate dalle grandi catene”.

Seguendo la rotta la Libreria degli asinelli è diventata più grande, si è arricchita di titoli nuovi e case editrici mai banali, ha visto crescere gruppi di lettura diversi per attitudini e interessi e promosso incontri letterari con autori ed editori vicini e lontani, per grandi e piccini, ospitando e rilanciando rassegne locali. Cresce così, assieme alla libreria, una socialità varia che ha trovato nuovo spazio e opportunità nel Wise Donkey Bistrot, con pochi curati tavolini tra le librerie e il cortile.

«Una sera, al termine di una presentazione avevamo tre tavoli prenotati, per un totale di cinque persone – racconta Laura – lo spazio è tranquillo e familiare e così una coppia di amiche ha invitato la persona che si preparava a mangiare da sola al loro tavolo e poco dopo l’altra coppia di amici ha chiesto di potersi unire al tavolo – racconta Laura – la Libreria con il Bistrot è sempre di più come ci piace, un baluardo di socialità».

Con la bella stagione il Wise Donkey Bistrot si estende negli orari e negli spazi, con il dehor nel cortile privato della Libreria, dove poter gustare brunch, pranzi leggeri, merende, aperitivi, cene con piatti più elaborati e dopocena.

Il Bistrot è aperto tre giorni a settimana, tutti i giovedì, venerdì e sabato a orario continuato, dalle 10.30 alle 22 .

