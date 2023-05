Il dirigente del Newton: “L’incidente ci ha lasciato sotto choc. Aspettiamo che il ragazzo torni presto”

C’è grande preoccupazione tra studenti e docenti dell’istituto Newton di Varese per le sorti del compagno caduto lunedì scorso dalla parete di arrampicata.

«I ragazzi erano in palestra per l’ora di educazione fisica – spiega il dirigente Daniele Marzagalli – erano in attesa di un supplente perché il loro docente era assente. Questo ragazzo, nell’attesa dell’insegnante, è salito sulla parete ma è caduto male. I compagni hanno subito dato l’allarme e nel giro di pochi minuti sono arrivati i soccorsi«.

«È stato un incidente che ha lasciato tutti sotto choc – prosegue Marzagalli -. Sono cose a cui non si pensa mai, incidenti che, soprattutto tra i giovani, non vengono presi in considerazione. Stiamo vivendo giorni di grande apprensione e attendiamo di capire come sta il ragazzo. Ci è arrivato qualche segnale di speranza dalla famiglia. Per noi tutti un minimo di conforto. Lo attendiamo prestissimo di nuovo a scuola».

Lo studente, arrivato a settembre da una scuola fuori regione. Una distrazione, un movimento errato e quella che voleva essere una normale attività ha avuto conseguenze pesanti.