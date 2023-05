Il primo incontro dei Giovani Pensatori è alla sede dell’associazione Commercianti

E’ stata nella più grande sala della associazione commercianti di Varese il primo appuntamento della 18esima edizione di “Giovani Pensatori“ Il grande festival di Filosofia organizzato dall’Università dell’Insubria che anima il dibattito dei licei della provincia.

Martedì 23 maggio dalle ore 9 alle 13, il primo degli incontri su umanesimo digitale e pace, i due argomenti del festival particolarmente di attualità è stato infatti ospitato nella sala convegni Pasquale Monti della Confcommercio Ascom, in via Valle Venosta 4 a Varese.

Dopo i saluti di Fabio Minazzi, preside della facoltà di Comunicazione dell’Università dell’Insubria che ha dato il via alla rasssegna e da Santino Taverna presidente di Fimaa Varese e padrone di casa dall’incontro, la giornata è stata curata da Stefania Barile, coordinatrice del progetto universitario dei Giovani Pensatori, coinvolgendo gli studenti del Liceo scientifico Ferraris e dell’Istituto Salesiano Maroni di Varese, dei Licei del Collegio Rotondi di Gorla Minore e dei Licei Sereni di Luino e di Laveno.

FIMAA E UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA, UNA COLLABORAZIONE IN NOME DI UNA PROFESSIONE SEMPRE PIÙ DENSA DI FORMAZIONE

«Siamo grati all’Università dell’Insubria e onorati di avere ricevuto la richiesta di utilizzo dei nostri spazi per l’apertura della 14esima edizione del festival Giovani Pensatori – ha sottolineato Dino Vanetti, vicepresidente di Fimaa Varese, associazione che riunisce gli agenti Immobiliari di Confcommercio, e promotorice dell’iniziativa che ha portato l’apertura del festival alla sede di Ascom – Era importante per noi portare giovani liceali in Ascom: per portare una ventata di aria fresca nei nostri uffici, ma soprattutto per far vedere per far vedere loro chi siamo come Fimaa. Non tutti sanno che stiamo partendo con una laurea per agenti immobiliari a Roma, e vorremmo fare qualcosa anche nelle nostre zone: la nostra professione ha bisogno, e impone a chi la vuole esercitare, un sempre più alto livello di formazione. la collaborazione con le università è quindi sempre più importante».

La Collaborazione tra Fimaa e Insubria ha già prodotto un importante risultato in termini di formazione degli agenti immobiliari: si svolgerà infatti a settembre la quinta edizione del corso di Alta Formazione per agenti immobiliari organizzata da Fimaa in collaborazione con l’Ateneo.