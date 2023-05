Il professor Radulescu apre l’attività estiva della Riemann International School of Mathematics

Ha inizio l’attività estiva della Riemann International School of Mathematics, che dal 29 al 31 maggio promuove e ospita il congresso internazionale «Analysis and PDEs», che vedrà quaranta matematici da tutto il mondo all’Università dell’Insubria, nella sede della Rism a Villa Toeplitz, Varese, in occasione dei 65 anni del professor Vicentiu Radulescu dell’università di Craiova, Romania.

Allievo di Haim Brezis (tra i matematici più citati al mondo), Radulescu è autore di un lavoro scientifico eccezionale, il cui impatto lo si evince non solo da un numero impressionante di collaborazioni, pubblicazioni e citazioni ma soprattutto dall’adesione che questa iniziativa ha riscosso, muovendo persone da tutto il mondo in ambiti di ricerca diversi, a testimonianza dell’empatia che l’attività, anche editoriale, di Radulescu ha avuto con continuità negli anni.

Saranno molti i giovani presenti, tra cui giovanissimi, che vengono a trarre ispirazione per i loro studi e per conoscere e approfondire tematiche che potranno diventare la loro iniziale attività di ricerca.

«Vicentiu Radulescu è un matematico la cui fama è paragonabile solo alla sua modestia e generosità verso soprattutto i giovani ricercatori che trovano in lui un modello esemplare di uomo di scienza a cui ispirarsi per il loro futuro. L’attività estiva della Rism continuerà nella settimana dal 10 al 14 luglio con la Riemann Prize Week, durante la quale verrà consegnato il premio internazionale a cadenza triennale Riemann Prize, al culmine di una settimana di scuola su uno dei problemi matematici del millennio, le equazioni della dinamica dei fluidi. La cerimonia si terrà al Salone Estense la mattina di venerdì 14 luglio, giorno del 25esimo anniversario dell’ateneo, e sarà aperta a tutti con un programma d’intrattenimento non solo scientifico ma anche musicale e molto altro ancora».