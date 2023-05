In mille per la festa dei vigili del fuoco a Cassano Magnago

Una gran bella festa, lunga un giorno intero: protagonisti i vigili del fuoco a Cassano Magnago, in una domenica di tante attività aperte alla città, di solidarietà e anche di unione tra colleghi, nel ricordo di chi non c’è più. Mille le persone passate per Pompieropoli, per pranzare insieme, per assistere alle esibizioni.

La grande festa è stata organizzata dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, sezione di Varese, e dal distaccamento del Sempione di Busto Arsizio-Gallarate, con il patrocinio del Comune di Cassano.

Tra i momenti più divertenti la grande sfida del tiro alla fune fatto con la manichetta dell’acqua: vigili del fuoco contro harleisti del club Un’Harley per due (con vittoria dei pompieri),. Molto apprezzato dai più piccoli il percorso di Pompieropoli, che accosta i bambini alle attività del pompiere.

Lo spirito della giornata era anche nel cartello “Alessio e Roberto sempre con noi”: la giornata infatti era anche in memoria di Alessio Teoldi e Roberto Di Saverio, i due vigili del fuoco scomparsi improvvisamente nell’estate 2022.