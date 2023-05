La Rosa Camuna a Bobo Maroni, la Città dei bambini, la mostra di Giovanni La Rosa nel podcast del 25 maggio

Le notizie del podcast di giovedì 25 maggio

Venerdì 26 maggio si annuncia una giornata difficile per i viaggiatori lombardi e non solo, per un doppio sciopero, uno a livello locale e uno a livello nazionale. Il primo è previsto per l’interna giornata di venerdì a partire da mezzanotte e avrà ripercussioni su diverse linee. In concomitanza con lo sciopero locale, è in programma anche uno Sciopero Nazionale del trasporto ferroviario dalle ore 09:00 alle 16:59 e interesserà invece tutte le linee ferroviarie in Lombardia. Stabilite alcune fasce di garanzia, dalle iaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza previsto tra le 6.00 e le 9.00 e tra le 18.00 e le 21.00, ma si preannuncia una giornata molto difficile per i pendolari.

Restiamo in tema di trasporti ma questa volta parliamo di aeroporti, perché il Terminal2 di Malpensa è quasi pronto per la riapertura prevista per il 31 maggio come annunciato più volte da Sea – Società Esercizi Aeroportuali, il Gruppo che gestisce i sistemi aeroportuali di Milano Malpensa e Linate, ed EasyJet, la compagnia che conta il maggior numero di voli sullo scalo aeroportuale. Lo scalo è stato rinnovato e si è lavorato per renderlo più innovativo e più funzionale ma questo significa anche un ritorno alla piena operatività dopo tre anni di chiusura.

Passiamo alla cronaca per una notizia che arriva da Cairate dove un giovane è stato arrestato dai Carabinieri perché trovato con 800 grammi di hashish nello zaino. Il servizio a cura di Andrea Camuranti

Regione Lombardia assegnerà a Bobo Maroni La Rosa Camuna, la più alta onorificenza lombarda. Nel corso della cerimonia, che si terrà il prossimo 27 maggio alle ore 18.30, nell’auditorium ‘Testori’ di Palazzo Lombardia, verrà ricordato l‘esponente politico varesino della Lega, scomparso all’età di 67 anni il 22 novembre dell’anno scorso. La Rosa Camuna è il riconoscimento che viene consegnato, in occasione della ‘Festa della Lombardia’, a personalità o enti che si sono particolarmente distinti in attività di pubblico interesse, su indicazione del presidente Attilio Fontana, della Giunta e del Consiglio regionale.

Una giornata molto importante per l’Amministrazione Comunale di Malnate dove si è svolto l’incontro “La Città delle Bambine e dei Bambini”, un progetto nato dal 2011 con la giunta guidata dal sindaco Samuele Astuti e che si ripete ogni anno. Un momento di confronto e di visione verso il futuro, come sottolineato dal sindaco Irene Bellifemine.

Ai Musei Civici di Villa Mirabello la mostra di Giovanni La Rosa

Inaugura sabato 27 maggio alle 18 nella suggestiva cornice dei Musei Civici di Villa Mirabello a Varese la mostra antologica “Giovanni La Rosa. Grammatica del segno” che ripercorre la lunga carriera dell’artista. La linea è sicuramente l’elemento compositivo che attraversa l’intera ricerca artistica dai primi lavori fino alle opere più mature astratte, passando attraverso un’analisi degli alfabeti. Il rapporto con la scrittura da un lato, e la tensione all’astrazione geometrica dall’altro, sono ulteriori aspetti fondativi del suo lavoro, che si nutre di riferimenti e relazioni con grandi maestri del Novecento italiano Al pennello ha preferito il pennino a china con cui realizza a mano libera i suoi quadri che sono ormai la sua indiscutibile cifra stilistica. Appuntamento aperto al pubblico sabat0 27 maggio alle 18