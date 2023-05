L’aggressione ai tifosi del Napoli, la siccità e gli eventi del weekend nel podcast del 5 maggio

Le notizie del podcast di venerdì 5 maggio

È finita con un’indagine della polizia la serata di festeggiamenti dei tifosi napoletani a Varese. Un giovane in auto con i figli è stato preso di mira da alcuni uomini che lo hanno malmenato e preso a bottigliate. Imbrattata con frasi ingiuriose la facciata di una scuola primaria a Bizzozero. Il sindaco Davide Galimberti ha fermamente condannato le vili aggressioni e ha esposto la bandiera della squadra partenopea sulla facciata di palazzo estense. La polizia sta indagando e non è escluso, nell’attesa di ricevere le denunce dei diretti interessati, che vengano presi provvedimenti da parte del questore come l’emissione di «daspo urbani» cioè misure di prevenzione che impediscono di frequentare alcuni luoghi o di muoversi in determinate fasce orarie.

Presa di posizione in difesa di medici e infermieri dopo le parole dell’assessore regionale Bertolaso che ha parlato dei sanitari che vanno in Svizzera per guadagnare di più. La presidente dei medici Giovanna Beretta ha ricordato che l’Italia ha gli stipendi più bassi d’Europa e da tempo i medici chiedono salari adeguati mentre il presidente degli Infermieri Aurelio Filippini ha chiesto maggior considerazione di operatori che sono un pilastro della sanità e invita Regione a dimostrare con fatti concreti l’importanza di questi professionisti.

Acqua e siccità protagoniste anche ad Ingegno 5.0, l’evento formativo annuale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese. Paolo Valisa, meteorologo del Centro Geofisico Prealpino ha spiegato: « Il periodo di siccità è di stretta attualità: sta ancora proseguendo, quindi vedremo nell’estate questo problema acuirsi. Ma se verifichiamo i dati del passato si può vedere che potrebbe essere un caso isolato come quello del 2003 e potrebbe legarsi con una certa frequenza al suo rovescio della medaglia, quello di anni in cui ci sono piogge intense, e un aumento delle precipitazioni».

«In questo momento siamo in un deficit idrico già superiore rispetto a quello accumulato l’anno scorso – ha aggiunto Fabio Bandera, direttore Area Conduzione, Approvvigionamenti idrici ed emergenza siccità in provincia di Varese di Alfa – È molto probabile quindi che, soprattutto nella zona nord della Provincia di Varese, quella legata alle sorgenti, potranno manifestarsi gli stessi problemi dell’anno scorso. Tuttavia l’azienda si è strutturata per l’evenienza: abbiamo elaborato una serie di piani e di attività che potranno essere di supporto alla popolazione della provincia Varese qualora il meteo non fosse favorevole e dovessimo di nuovo arrivare a dichiarare un’emergenza idri, e poi Fabio Bandera, direttore Area Conduzione, Approvvigionamenti idrici ed emergenza siccità in provincia di Varese di Alfa

Varese si prepara alla festa del patrono cittadino San Vittore con un programma fitto di eventi. Quest’anno il premio al varesino dell’anno è assegnato a Max Cavallari che “Che porta avanti l’esperienza e le risate dei Fichi d’India”

Castel Cabiaglio per tutta la giornata di domenica 7 maggio si anima con la Ecofesta del GiustoInperfetto con mercato bio e solidale giochi, spettacoli, musiche, arte ed escursioni per grandi e piccini.

Lego, Manga e giochi da tavolo a Laveno Mombello mentre a Marnate la Festa della Mamma si festeggia con un pranzo conviviale, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia.

Edizione speciale della Fiera del Cardinale di Castiglione Olona che celebra 45 anni di attività di uno dei mercatini più storici della provincia di Varese. Sabato 6 maggio il Parco La Fornace di Albizzate ospita un pomeriggio di sport e giochi per i bambini con la collaborazione delle società sportive locali. Ad Inarzo la Palude Brabbia partecipa alla festa delle Oasi Lipu. Domenica 7 maggio visite, laboratori e giochi tra arte e natura.

I campionati volgono al termine e quello di domenica 7 maggio sarà l’ultimo turno di stagione regolare sia nel Girone B della Serie D di calcio, sia della Serie A di pallacanestro. Alle 15 il Franco Ossola ospita il match tra Varese e Lumezzane, con gli ospiti che cercano un punto per festeggiare la promozione in C mentre i biancorossi di Porro, ormai certi dei playout, attendono di conoscere l’avversaria dello spareggio salvezza di settimana prossima. Tra i bresciani c’è anche un grande ex come Eros Pisano, terzino destro cresciuto a Masnago e protagonista anche in Serie B con il Varese.

Nel basket invece la Openjobmetis affronta la trasferta di Bologna in casa della Virtus. I biancorossi sono salvi dopo la bella vittoria contro Scafati e saranno in campo alla Segafredo Arena senza gli infortunati Reyes e Johnson. I padroni di casa sono virtualmente in lizza per il primo posto anche se la sconfitta di Treviso li pone in seconda fila dietro a Milano. Intanto la Pallacanestro Varese ha annunciato che lunedì sera, 8 maggio, ci sarà l’abbraccio di fine stagione da parte dei tifosi alla squadra. L’appuntamento è in piazza Montegrappa dalle 18,30.

Chiudiamo con un appuntamento previsto per sabato sera al “Vigorelli” di Milano. Alle 21 è in programma il derby nella massima serie del football americano tra i padroni di casa dei Frogs Legnano e gli Skorpions Varese: in palio un posto al sole verso i playoff con i varesini neopromossi che fino a qui hanno vinto tre delle cinque partite giocate.