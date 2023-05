Marcella Androni giura come sindaco di Angera e svela la nuova giunta

Angera ha il suo nuovo sindaco. Nel consiglio comunale che ha inaugurato la nuova legislatura angerese Marcella Androni ha infatti prestato giuramento indossando pubblicamente per la prima volta la fascia tricolore.

Tantissima la curiosità, così come l’entusiamo manifesto, nella serata martedì 30 maggio, con una sala consiliare ricolma non solo di candidati esclusi dal voto alle urne, ma anche di (istituzioni e) cittadini che hanno voluto partecipare a un momento importante nella storia politica della città lacustre, anche a costo di rimanere in piedi ai lati della sala per tutto il corso di una seduta più tecnica che improntata al confronto tra le parti. Il segno di un coinvolgimento che l’ex medico di base si augura di rivedere anche nel corso del prossimo quinquennio (quando, di norma, la sala diventa pressoché deserta, ndr.), come dichiarato nel discorso di insediamento.

«Vorrei che il pubblico in futuro fosse sempre così numeroso – commenta Androni, ringraziando poco prima gli elettori di tutte le liste, “stimolo per lavorare proficuamente” al bene comune -. Una partecipazione tale non tanto per vedere i leoni nell’arena, ma per seguire con attenzione il dibattito consiliare e le decisioni prese dal consiglio comunale. Per quanto ci riguarda, faremo del nostro meglio perché il dibattito sia sempre improntato al massimo rispetto».

«Come primo intervento proporremo – aggiunge, in riferimento alla rigidità burocratica e alle opposizioni, che in sala hanno rinnovato, in “forma estesa”, le dichiarazioni fatte al termine delle elezioni del 15 maggio – l’aggiornamento dei regolamenti e dello statuto. Intendiamo inserire nuove garanzie per le minoranze con l’augurio che le sedute siano costruttive e si riesca a lavorare in armonia pur nelle diverse visioni politiche: abbiamo fatto una campagna elettorale educata e civile, vorremo continuare sulla stessa strada».

Prima di svelare la nuova giunta e le deleghe, Androni si è voluta inoltre concentrate sul «cambio di passo» promesso da Allea in campagna elettorale. Cambio che, nell’immediato, riguarderà soprattutto il metodo di lavoro: «Non aspettatevi tutto subito – sottolinea -, per prima cosa cambierà il metodo di lavoro, il resto arriverà con i tempi tecnici necessari. Giudicateci tra un anno, per favore. Oltretutto l’anno prossimo sarà il settantesimo della proclamazione di Angera città, per cui cercheremo di essere all’altezza dell’evento».

MILO MANICA VICESINDACO, PISCIA, BARANZINI E TOSI ASSESSORI: TUTTE LE CARICHE

Così la nuova giunta e il nuovo consiglio comunale:

Milo Manica: vicesindaco, assessore all’ambiente e al lago, innovazione, digitalizzazione ed edilizia privata

Simona Piscia: assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e arredo urbano

Giacomo Baranzini: assessore alla cultura, turismo, sport, eventi, associazioni e sicurezza.

Giorgio Tosi: assessore al bilancio, tributi, programmazione e attività produttive

Pier Mario Forni: consigliere con delega a manutenzione e tavolo delle povertà. Capogruppo della maggioranza.

Claudia Grossi: consigliere con delega alla sanità, ospedale, commercio e Città delle bambini e dei bambini

Laura Marzetta: consigliere con delega alla famiglia, diritti, frazioni e rioni

Silvia Gibelli: consigliere con delega a istruzione e politiche giovanili

Cristian Marzetta: consigliere con delega ai regolamenti e contratti

Consiglieri di minoranza: Antonio Campagnuolo (capogruppo) e Alice Quadri per Angera per tutti, Marco Brovelli per A come Angera, Nevio Menegat per Città Futura.

«Abbiamo cercato di inserire tutte le competenze del gruppo – premette Androni prima di rivelare le cariche -: un architetto ai lavori pubblici, un economista al bilancio, un naturalista all’ambiente, un intellettuale alla cultura: io mi prenderò cura del sociale. Agli altri consiglieri abbiamo destinato opportune deleghe, perché tutti siano artefici del rinnovamento».

LE COMMISSIONI

Commissione elettorale: Marco Brovelli (A come Angera), Claudia Grossi, Piermario Forni.

Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari: Laura Marzetta e Marco Brovelli (A come Angera).

Commissione istituzionale e finanziaria: Cristian Marzetta, Alice Quadri (Angera per tutti), Marco Brovelli (A come Angera) e Nevio Menegat (Città Futura).

Commissione tecnico-urbanistica: Silvia Gibelli, Antonio Campagnuolo (Angera per tutti), Marco Brovelli (A come Angera)e Nevio Menegat (Città Futura).