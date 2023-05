Niente Internazionali d’Italia per Mattia Bellucci, fuori nel primo match di qualificazione

Prosegue la primavera difficile di Mattia Bellucci. Il tennista di Castellanza, che a gennaio aveva toccato l’apice della sua ancora breve carriera con il primo turno agli Australian Open, non è riuscito a guadagnare il tabellone principale degli Internazionali d’Italia. Nel primo turno di qualificazione Bellucci è stato sconfitto con il punteggio di 7-6 6-0 dal cileno Tomas Barrios.

Il 25enne giocatore sudamericano era leggermente favorito alla vigilia (è il 143 al mondo ma nel 2022 fu 124) e ha rispettato il pronostico: la svolta nel tie-break del primo set perso a 4 dal varesino che nel secondo parziale non è riuscito ad arginare il gioco di Barrios, capace di prendersi tre break e di non lasciare neppure un gioco all’italiano. Il cileno preseguiràà quindi il proprio cammino contro l’argentino Cerundolo.

Per Bellucci invece, nulla da fare sulla terra rossa romana: il 21enne mancino è attualmente sceso al numero 165 del ranking a causa dei risultati deludenti ottenuti da febbraio in avanti. Nella tournée americana seguita agli Australian Open Mattia ha fatto strada solo nelle qualificazioni del Challenger di Phoenix dove ha avuto la sfortuna di incontrare Matteo Berrettini; negli altri cinque tornei invece non è andato oltre la prima partita.

Rientrato in Europa il varesino ha avuto un solo acuto, per quanto ottimo, la vittoria nel primo turno del Challenger di Cagliari (su terra rossa) contro l’argentino Diego Schwartzman. Uno che in carriera è stato addirittura il numero 8 della graduatoria ATP. Poi però la sconfitta con Zeppieri nel capoluogo sardo e, ora, il ko di Roma a escludere “Bellux” dal più importante appuntamento sul suolo nazionale.