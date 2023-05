Panathlon Malpensa e la Liuc insieme per il “Premio Studio e Sport”

Martedì 30 maggio (dalle ore 19) l’auditorium della LIUC di Castellanza ospiterà l’edizione 2023 del “Premio Studio e Sport” promosso dal Panathlon Club La Malpensa e destinato a studenti prossimi alla conclusione del percorso accademico che ha dimostrato grande impegno anche in ambito sportivo.

Il tema di questa edizione è “Il cielo in una vasca”: due i relatori d’eccezione ovvero il pluricampione mondiale di nuoto Matteo Rivolta e l’ex azzurra del nuoto artistico (quello che era chiamato “sincronizzato”) Manuela Carnini, che al termine dell’attività sportiva è diventata un apprezzato chirurgo vascolare.

«Negli ultimi cinque anni, Panathlon Club La Malpensa e LIUC hanno fatto propria la sensibilità del compianto segretario internazionale del Panathlon, Sergio Allegrini – spiega l’attuale presidente Giovanni Castiglioni – E hanno consolidato la missione di promuovere i valori dell’etica e del fair play incoraggiando l’impegno di uno “studente-atleta” prossimo alla laurea attraverso questo premio attuale».

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Castellanza e per la prima volta il sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate. «Lo studio e lo sport rappresentano un binomio importante – aggiunge il presidente della banca, Roberto Scazzosi – Valorizzare chi è riuscito a eccellere in entrambe è motivo di orgoglio per un territorio che guarda al futuro. Come istituto bancario di questo territorio siamo orgogliosi di essere al fianco di Panathlon Club La Malpensa e LIUC nell’assegnare questa borsa di studio; è un impegno che conferma il nostro sostegno ai giovani».

Il bando annuale del premio è riservato agli studenti regolarmente iscritti al terzo anno del Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale e al terzo anno del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Gestionale della LIUC – Università Cattaneo che hanno raggiunto entro la fine della sessione autunnale, un determinato numero di crediti, con una media voti minima non inferiore a 23/30. È inoltre richiesta la presentazione del curriculum relativo a un’attività sportiva svolta dallo studente a livello agonistico o amatoriale.

L’assegnazione è stata effettuata da un’apposita commissione, composta da Antonio Palmieri, coordinatore del Percorso in management dello sport e degli eventi sportivi; dalla responsabile del Servizio per il diritto allo studio Sabrina Belli; da due rappresentanti del Panathlon Club La Malpensa. Viene quindi valutato sia il merito conseguito dallo studente sia il curriculum sportivo. Le generalità del vincitore saranno pubblicamente rese note solo in occasione della premiazione ufficiale nella quale interverranno il presidente della LIUC, Riccardo Comerio, e il sindaco di Castellanza, Mirella Cerini.