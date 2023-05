Piazza Libertà a Luino, Pellicini: “Togliere le impalcature per l’estate”

«Il lavoro di Alfa srl sulla Piazza Libertà è terminato. Il Comune tolga le impalcature per permettere di godere la piazza per l’estate. Si trovi subito una soluzione temporanea in attesa che partano i lavori (non partiranno prima dell’autunno) di riqualificazione di piazza Libertà. Lasciare così le cose ancora per un’altra estate sarebbe un delitto. Mi auguro che il Sindaco e la sua giunta sappiano comprendere l’esigenza impellente che stiamo segnalando». È questo il pensiero di Andrea Pellicini, deputato alla Camere, ex sindaco e consigliere del comune di Luino.