Piede d’Oro: Borgnolo e Canale volano sul tracciato di Malnate

Matteo Borgnolo e Francesca Canale sono i primi a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del Trofeo Città di Malnate di podismo, gara inserita nel circuito del Piede d’Oro e organizzata dall’Atletica Malnate. Per entrambi si tratta del secondo successo stagionale: Borgnolo aveva vinto a Malgesso, Canale in Valbossa.

Nella mattinata di domenica 7 maggio sono stati ben 435 gli appassionati che si sono radunati nella zona industriale di via Pastore per prendere parte alla gara, quinta tappa del calendario stagionale. Di questi circa 200 gli iscritti alle classifiche del Piede d’Oro, numero in continua crescita.

A svettare, al termine dei 9,6 chilometri del percorso lungo, è stato Matteo Borgnolo: il runner tesserato per la Sport Project VCO ha impiegato 33’47 per completare una corsa che prevedeva una prima parte molto scorrevole, su asfalto, una seconda mista con tratti in sterrato e un finale impegnativo con anche la salita.

Borgnolo ha vinto in modo netto, con oltre 3′ sul secondo classificato, Dario Perri, padrone di casa dell’Atletica Malnate (36.53) bravo a regolare in volata Fernando Coltro della Valbossa (36.59). Le posizioni a ridosso del podio sono andate a Mattia Grammatico (Cus Insubria), Matteo Malatrasi (Attiva Salute) e Daniele Colasurdo (Valbossa).

Più incerta la prova femminile (nella foto in alto il podio) nella quale comunque Francesca Canale, della Athlon Runners, ha chiuso con circa 1′ di vantaggio sulla piazza d’onore occupata da Martina Menegotto: 42’23” il tempo della vincitrice, 43’27” quello dell’avversaria più vicina. A podio, terza, anche Sofia Barbetta del Valbossa che ha preceduto di una mancita di secondi Sabrina Gussoni dei Runner Varese, i quali hanno piazzato al sesto posto (dietro all’arcisatese Elisabetta De Zulian) anche Paola Turriziani.

Domenica prossima – 14 maggio – nuovo appuntamento con il circuito podistico provinciale: si corre infatti la Athlon Run di Castiglione Olona nella splendida cornice del Castello di Monteruzzo.

PIEDE D’ORO 2023 – IL CALENDARIO

19 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Vincitori: M. Belluschi | F. Canale)

26 marzo: Malgesso – Corri con Lidio (M. Borgnolo | F. Bianchi)

02 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (M. Belluschi | F. Bianchi)

23 aprile: Brebbia – Stramulino (M. Belluschi | F. Bianchi)

07 maggio: Malnate – Città di Malnate (M. Borgnolo | F. Canale)

14 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run

28 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

10 giugno: Brenno di Arcisate – Brennight (serale)

25 giugno: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

17 settembre: Mustonate di Varese

8 ottobre: Varese

15 ottobre: Cardana di Besozzo

22 ottobre: Cavaria con Premezzo – C.C. dei 7 Campanili