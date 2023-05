Rosario Rasizza: “Felici per il risultato dell’Openjobmetis sul campo. Insieme si può fare”

La vittoria sul campo a Masnago contro Scafati è stata liberatoria. Ha scatenato l’entusiasmo di una intera città. Insieme ai tifosi, ai dirigenti, ai giocatori si sono stretti il sindaco e anche quanti si sono impegnati negli anni a far crescere il progetto di Scola.

Tra questi, con un ruolo in primo piano, tanto da dare il nome alla squadra, Rosario Rasizza, ad di Openjobmetis. “Siamo molto contenti che la squadra si sia salvata. Eravamo fiduciosi che il campo restituisse ciò che in parte ci era stato tolto. Per la città, per i tifosi, per Luis Scola è stata una bella festa. Ognuno di noi ha fatto quello che poteva fare rispettando i propri ruoli. Insieme si può fare. Noi abbiamo seguito sempre con attenzione le questioni legali e non era facile restare tranquilli”.

Un impegno collettivo a tanti livelli e proprio in vista della partita clou era arrivato l’incitamento del Presidente Attilio Fontana e del sindaco Davide Galimberti con una lettera aperta.

Ora si guarda al futuro e Rasizza su questo non ha dubbi: “Il nostro compito di sostenitori resta immutato a maggior ragione con una squadra vincente che merita la serie A. Noi ci siamo e riconfermiamo la fiducia al progetto di Luis Scola. Non entriamo nel merito delle scelte tecniche ma lui è un grande professionista. Un’azienda di successo sta di fianco a una squadra di successo. Fieri di come la città ha reagito”.