Scopri i campi estivi proposti da CodEng

Giunti all’ottava edizione, i camp estivi proposti da CodEng coinvolgono bambini e ragazzi nel campo della tecnologia ed entusiasmano i giovani riguardo alla programmazione e alla robotica.

I “code campers” hanno anche l’occasione di praticare il loro inglese: “Userò sia l’italiano che l’inglese durante ogni code camp”, spiega Derval O’Neil, fondatrice di CodEng. “Come dico ogni anno, attrezzare i nostri giovani con le competenze digitali, li prepara per un’ampia gamma di opportunità di carriera in futuro“.

Quest’anno abbiamo tante novità: un nuovo curriculum (anche per gli studenti CodEng passati e attuali) pieno di nuovi robot da programmare – Lego Spike, nuovi videogiochi da creare in Python, gli ultimi aggiornamenti dal mondo dell‘intelligenza artificiale, space tech, gaming, il lancio dei nuovi prodotti Apple aspettato il 5 giugno, e tanto altro ancora.

INFO UTILI

Dove: Alla Scuola Manfredini nell'aula informatica della scuola media, entrata in via Merano

Quando:

4°, 5° elementare e 1° media dal 12 – 16 giugno (inglese/italiano)

(inglese/italiano) 1°, 2°, 3° media dal 19 – 23 giugno (inglese/italiano)

(inglese/italiano) 1°, 2°, 3° media dal 26 – 30 giugno (inglese/italiano)

(inglese/italiano) 2°, 3° media e 1° superiore dal 3 – 7 luglio (in inglese)

Orari: 9:00 – 13:00

Costo: €250 – incluso maglietta CodEng e certificato di completamento del corso

Da portare: La merenda. I pc, iPad e i nuovi robot verranno forniti dalla scuola.

Livelli: Il curriculum è adatto all’età del partecipante. Basta scegliere la settimana sulla base della classe frequentata dai vostri figli. I ragazzi/le ragazze con più esperienza verranno assegnati progetti un po’ più complessi al momento del lavoro pratico.

Curriculum:

Per iscriversi basta compilare il modulo sul vostro pc che si trova cliccando su questo link https://bit.ly/3AnVLWD, selezionando la vostra settimana preferita e mandando una copia del modulo a codengvarese@gmail.com.

LA LOCANDINA

STEM Camp negli Stati Uniti

La proposta estiva per gli studenti della scuola superiore, porterà i ragazzi oltreoceano.

CONTATTI

CodEng

@: codengvarese@gmail.com