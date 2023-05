Processo a Busto Arsizio, Wanda Nara e Mauro Icardi: “Siamo stati diffamati”

Per anni sono stati la coppia più fotografata e seguita dai giornalisti di gossip d’Italia e non solo. Spesso la loro vita è finita sotto i riflettori, che loro lo volessero o no, e questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare Veronica Giacoia i loro nomi sono risuonati come vittime di una diffamazione a mezzo stampa da parte del noto settimanale Cronaca Vera che ha la sua redazione a Legnano.

Secondo Mauro Icardi (all’epoca in forza all’Inter) e la showgirl (nonchè procuratrice di Icardi) Wanda Nara nel 2018 quel settimanale pubblicò una notizia che avrebbe leso la loro reputazione in quanto trattava di un presunto audio girato via whatsapp nel quale veniva rivelato uno scandalo a sfondo sessuale che avrebbe investito la coppia.

In un articolo, infatti, il noto settimanale aveva affrontato la vicenda in un articolo nel quale sosteneva che in quella registrazione si parlasse di presunti tradimenti da parte della star argentina nei confronti del marito, maturati nell’ambito della squadra e per i quali ci sarebbe stata anche una pesante lite nello spogliatoio dei nerazzurri.

Per la coppia si tratterebbe di diffamazione, appunto, e lo stesso pubblico ministero Nadia Alessandra Calcaterra ha chiesto il rinvio a giudizio per il direttore della testata e il giudice ha disposto il processo che avrà inizio a settembre.