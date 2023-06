Altri 8 proiettili pescati nel Lago di Comabbio

Le acque del Lago di Comabbio hanno restituito altre otto munizioni. A scovarle sono stati Lorenzo, Cesare, Mauro e Davide: un gruppo di appassionati di pesca magnetica di Gerenzano che sabato 27 maggio ha tentato la fortuna lungo le sponde di Varano Borghi.

I colpi – pescati mentre erano ancora raccolti in un caricatore – sono stati subito consegnati ai carabinieri, come previsto dalle norme.

La pesca magnetica è un passatempo che sta pian piano coinvolgendo sempre più appassionati, ma oltre a permettere di scoprire oggetti interessanti e vecchi reperti, è anche una buona pratica che aiuta a liberare laghi e fiumi dai rifiuti in metallo. «Abbiamo comprato il nostro primo magnete – racconta Lorenzo – soprattutto per trascorrere del tempo in famiglia all’aria aperta nei fine settimana. Quella di sabato è stata la prima volta che siamo stati a Varano Borghi. Siamo stati spesso sul Lago di Varese, ma anche sulle sponde del Naviglio Pavese. È un bel passatempo, ma in questo modo riusciamo a liberare dalla ferraglia il letto di laghi e fiumi aiutando l’ambiente».

I ritrovamenti di Lorenzo, Cesare, Mauro e Davide si possono osservare sul loro canale TikTok a questo link.

Solo poche settimane prima, sempre nel Lago di Comabbio ma sulla riva di Mercallo, erano stati ritrovati altre 7 munizioni calibro 7.65 chiuse in uno straccio sempre grazie a un magnete.