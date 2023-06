“Bellavista Playground”, un fine settimana di festa per il basket e per Malnate

Manca sempre meno alla seconda edizione del “Bellavista Playoground”, il torneo di basket 3×3 di Malnate che ha preso l’eredità dello storico “memorial Frangi” che negli anni ’90 e 2000 faceva il pienone con atleti da tutta la provincia. Alla Nippo Motors di Varese, principale sponsor del torneo, si è svolta la presentazione dell’edizione 2023, che prevede diverse novità, con un occhio anche alla comunità malnatese.

«C’è da fare una premessa – spiega Christian Henry, uno degli organizzatori del Bellavista Playground -: quest’anno abbiamo cercato di far giocare più partite alle squadre per poter far divertire un po’ di più tutti. Le categorie in gioco saranno Under 15 e Over. Partiamo sabato 17 dalle 14:30 in poi, per un numero massimo di 20 squadre iscritte per gli under 15. Durante il torneo abbiamo pensato di gestire a piccoli sorsi la gara del tiro da 3 punti, proprio durante lo svolgimento del torneo, per aumentarne l’attenzione generale e soprattutto la competitività. Prima della finale ci sarà il momento della commemorazione dei 30 anni dal primo storico torneo 3contro3 “Memorial Riccardo Frangi”, svoltosi nel 1993. Per l’occasione ci saranno i genitori di Riccardo: Marisa e Graziano Frangi e di alcuni suoi storici compagni e amici di squadra. Sarà un bel momento per Malnate».

Tante le iniziative legate al campo da basket, ma diverse attività che collegheranno mondi diversi: «Dopo la premiazione della gara del tiro da 3 punti e dei vincitori under 15 – prosegue l’organizzazione -, si aprirà la serata con la festa del basket dei Malnate Bugs e, a seguire, la seconda edizione degli Old Star Game dapprima vecchie glorie donne e, successivamente, uomini. Durante l’inizio di serata saremo onorati della grande musica dei Dj Mat&Manu e della presenza del re degli aperitivi, ex malnatès, Raffaele Skizzo Bruscella che con il suo Balthazar e il suo mood “livellanza”hanno trasformato tutta Varese nella città della “bellavita”. Ci delizierà perciò con aperitivi presentandoci il suo famoso Gin Livellanza. Non mancherà lo Street Food della sempre presente e attiva Proloco di Malnate guidata dal generale Gianni Furini. Ciliegina sulla torta il nostro Birrificio Sociale di Malnate con le loro birre di qualità Doc».

Terminata la lunga giornata di sabato, anche nel secondo giorno il programma è bello fitto: «Domenica 18 giugno alle 10 si aprirà il Trofeo alla categoria Over. Sempre presente la gara del tiro da 3 punti durante il torneo. Alle ore 11:30/12:00 ci sarà l’esibizione di ASD ginnastica Malnate sul campo di gioco, mentre, tardo pomeriggio, sarà il turno della nostra Dance Crew di Malnate Spazio Danza 167. La premiazione dei vincitori della gara dei 3 punti e degli over si svolgerà per mano del mitico Paolo Vittori, oltre ai patron di sponsor la famiglia Ronchi di Nippo Motors Varese. Alla sera, oltre all’onnipresenza della Proloco e del Birrificio sociale, ci delizierà sempre con gli aperitivi Campo dei Fiori Gin. Durante tutta la giornata naturalmente sempre nelle orecchie i nostri Dj Mat&Manu».

Ma la “notizia” di giornata è un’altra: il torneo malnatese fa un bel salto in avanti: «È dall’anno scorso che ci tentiamo e la nostra forza sul territorio dei giovani ci ha permesso di essere selezionati come torneo partecipante ad una lega ancora più grande, un torneo che si svolgerà sul territorio italiano. Bellavista Playground e Nippo Motors sono fieri di annunciare che siamo stati selezionati ed inseriti nel Torneo 3×3 LB3 basketball league Italia. Questo significa che i nostri finalisti Under e Over saranno dunque iscritti e parteciperanno al torneo nazionale finalisti che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi dal 31 agosto al 3 settembre 2023, impegni e vacanze permettendo».

Migliori informazioni le trovate sul sito http://www.lb3.it o cercando su Instagram o Facebook Lb3 3×3 basketball League.

In caso di pioggia il torneo verrà disputato al palazzetto di via Gasparotto.



E all’interno di questa iniziativa sportiva c’è anche un aspetto che guarda alla città di Malnate: «L’anno scorso – spiega Christian Henry – ci eravamo lasciati con l’obiettivo di restaurare altri campetti sul territorio cittadino. Durante quest’anno ci abbiamo pensato e ripensato seriamente e ci siamo rimboccati le maniche nel senso vero e proprio della parola. Per raggiungere tale “canestro” Bellavista Playground, in collaborazione con il Comune di Malnate nei giorni 17/18 giugno l’iniziativa “Malnate Playground Remake”, un’iniziativa volta ad una raccolta fondi solidale per iniziare a restaurare altri campi di gioco siti in Malnate. Il motto sarà “perché se il campetto è cambiato, tutti possono cambiare”. Per “appagare” chi collaborerà alla raccolta fondi, sono stati creati durante tutto quest’anno 12 design esclusivi di T-shirt che rispecchiano il gergo più famoso dei playground americani ovvero il Trash Talking. Sono state battezzate le Bellavista Playground Trash Talking T-shirt. Il 17/18 verranno dunque esposti i 12 campioni materiali nel gazebo preposto comprese misure in visione S, M, Le XL e potranno essere ordinate le magliette scelte per singolo design taglia e quantità pezzi, per poi essere ritirate in seguito presso Graphic Store in Malnate. L’offerta richiesta per la vendita occasionale sarà di Euro 20 per le magliette normali e di euro 25 per la special edition. Infine 2 design saranno riservati anche ai bambini fino a 6 anni. Ci abbiamo messo l’anima in questa iniziativa e oggi vogliamo donare, a voi che siete venuti qui apposta per noi, proprio un pezzo della nostra fatica durata un anno intero».

«Nulla di tutto ciò – concludono gli organizzatori – sarebbe stato fatto senza VareseSport e Fabrizio Pizzullo. Volevamo infine ringraziare oltre al Comune di Malnate gli sponsor che quest’anno sono tanti e si incomincia a intravedere l’importanza crescente dell’evento, primo fra tutti Nippo Motors, la Guerrieri Sicurezz, il centro Commerciale Belforte, Greenwork Malnate, Triple Sport, il Birrificio sociale di Malnate, Cucina Barzetti, Yogurtissimo Malnate, Milani Serramenti, gelateria Squinti, gelateria il Solstizio, Mai dire Pizza e Cartoon Pizza, Colpi di testa di Manzato Stefania e Garage Manzato a Malnate. Obiettivi per il terzo trofeo Nippo Motors 2024?Un nuovo campo rinnovato a Malnate e perché no, una categoria donne».