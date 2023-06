Chiusi per una notte gli svincoli della A8 di Gazzada Schianno e Buguggiate

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione al cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Gazzada, in entrata verso Milano; in alternativa si consiglia di entrare dal ramo di Buguggiate.

Nella stessa notte, inoltre, sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in uscita per chi proviene da Varese; in alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Gazzada.