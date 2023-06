Con Nuove strade aprono spazi gratuiti di ascolto e supporto per l’adolescenza

Attivati grazie al Progetto “Nuove Strade” della Cooperativa LaBanda, gli “Sportelli Adolescenti“: un’importante iniziativa volta a promuovere il benessere psico-emotivo dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni nei territori dell’Alto Milanese e della Valle Olona.

Finanziato dal Bando AttentaMente di Fondazione Cariplo fino a dicembre 2024, Nuove Strade offre nuovi spazi e modalità di ascolto per intercettare precocemente le situazioni di disagio adolescenziale.

Molte ricerche e dati segnalano che un’allarmante percentuale di giovani e giovanissimi manifesta segni di fragilità e sofferenza emotiva, psicologica e relazionale, rendendo fondamentale l’intervento preventivo. Durante la fase di transizione e crescita è normale che gli adolescenti sperimentino squilibri emotivi, tristezza, isolamento e silenzi.

Talvolta però, le particolari sfide della crescita possono acquisire dimensioni critiche per alcuni di loro, generando malessere e disagio di diversa intensità.

In questi casi è cruciale intervenire, stabilire un dialogo, offrire supporto, creare una relazione accogliente e, se necessario, individuare percorsi strutturati per superare tali ostacoli. Quindi la funzione dell’ascolto, insieme all’informazione e all’orientamento, hanno un ruolo centrale nelle azioni preventive e diventano efficaci strumenti di intervento.

«I nostri sportelli nascono per dare a ragazzi e ragazze le occasioni e le opportunità di esprimere i loro problemi: sono canali di ascolto diretti, accessibili, gratuiti e facilmente raggiungibili da quegli adolescenti che sentono di attraversare un momento difficile», spiega Cristiano Castellazzi, Presidente della Cooperativa LaBanda.

«Il servizio consente ai ragazzi di porre domande, parlare liberamente delle loro preoccupazioni, condividere problemi e paure. Mettiamo a disposizione esperti con cui possono discutere delle proprie difficoltà in modo assolutamente riservato e individuale, garantendo ai ragazzi la massima protezione della privacy. Un educatore o uno psicologo risponderanno nel pieno rispetto del segreto professionale – continua Francesca Berrini, educatrice della Cooperativa sociale LaBanda cui è affidato il co-coordinamento di Nuove Strade – Esclusivamente nei casi in cui emergessero situazioni di una certa gravità, valuteremo come coinvolgere il mondo adulto – genitori e servizi specialistici – per fornire il sostegno adeguato e necessario. La sicurezza e il benessere dei ragazzi sono la nostra priorità assoluta».

È importante sottolineare ancora che gli “sportelli adolescenti” sono completamente gratuiti, un aspetto fondamentale del progetto Nuove Strade, che mira a facilitare l’accesso ai servizi di prevenzione e cura del benessere psicosociale e della salute mentale degli adolescenti.

Il servizio non sostituisce un percorso terapeutico, ma offre la possibilità di avere velocemente ed in maniera protetta una prima risposta ai propri dubbi e di sperimentare un primo contatto con un professionista.

Il progetto Nuove Strade vede la partecipazione di diversi operatori, tra cui psicologi, educatori, assistenti sociali e pedagogisti, sia della Cooperativa LaBanda – capofila del progetto – che di Servizi territoriali, Enti e Associazioni Partner. Questi professionisti si mettono a disposizione dei ragazzi per comprendere i loro bisogni e attivare le risorse educative e psicologiche necessarie a sostenere il loro percorso di crescita.

TRE TIPOLOGIE DI SERVIZIO ATTIVATE DA NUOVE STRADE

1. PRONTO INTERVENTO PER ADOLESCENTI

Alcuni spazi della Cooperativa laBanda e di altri partner del progetto, già “abitati” da servizi rivolti al mondo dei ragazzi, diventano anche la porta dove andare a bussare nel momento del bisogno. Qui l’adolescente trova un educatore specializzato pronto ad accoglierlo, ascoltarlo e orientarlo rispetto alla sua situazione. Questa offerta è pensata come un primo aggancio del minore in situazione di disagio, simile a un triage del pronto soccorso che fornisce orientamento e indirizza verso servizi più idonei.

Dove?

• Castellanza, via Cardinal Ferrari 1, Servizio Appartamenti, Lun-Ven 14.30/18.30

• Castellanza, viale Lombardia, Corte del Ciliegio, Lun-Ven 15.30/19.00

• Olgiate Olona, via Colombo 8, Casa di Amelia, Lun-Ven 15.30/18.00

• Solbiate Olona, via Mazzini 22, Casa del Sole, Lun-Ven 15.00/17.00

• Marnate/Nizzolina, San Sebastiano, Via Vittoria, 37 Lun/Mer/Gio 15.00/18.30

2. SPORTELLO ADOLESCENTI IN PRESENZA

Un servizio psicologico gratuito e alla portata di tutti, al quale i ragazzi possono accedere in modo spontaneo con una veloce prenotazione al numero Whatsapp: 345 9193684. Professionisti pronti all’ascolto, specializzati nel lavoro con gli adolescenti, che collaborano da tempo con la Coop LaBanda.

Dove?

• Castellanza, via Cardinal Ferrari 1, Lun. 14.00/17.00

• Busto Garolfo, via Cellini/via Correggio, Merc. 9.30/12.30

3. ADOLESCENTI ONLINE

Un numero WhatsApp che funziona come una sorta di “pulsante d’emergenza” da premere nel momento del bisogno, inviando un messaggio on-line.

N° WhatsApp 3459193684 Lun-Gio 14.30/17.30

Via via si attiveranno altri “sportelli adolescenti” sul territorio: gli aggiornamenti saranno riportati sulla pagina del sito web del progetto Nuove strade a questo link.

È importante far conoscere l’esistenza e l’accessibilità di questi servizi e raggiungere il maggior numero di ragazzi possibile: «Chiediamo a tutti i lettori di promuoverne la diffusione».