Da illeggibili a splendenti, Alpini e Bersaglieri riqualificano due lapidi del cimitero di Morazzone

Nella mattinata di sabato 10 giugno una delegazione di volontari del gruppo Alpini di Morazzone e della sezione locale di Bersaglieri “MOVM Giuseppe La Rosa” si è recata presso il cimitero per dare nuovo lustro alle due lapidi poste sopra l’ingresso principale. Una riguarda i caduti della seconda guerra mondiale e la più antica (anno 1902) ricorda la battaglia risorgimentale del 1848 tra le truppe garibaldine ed austriache.

Le condizioni atmosferiche si sono rivelate un avversario molto ostico per le due opere realizzate nel secolo scorso ed è stato doveroso intervenire per riportarle allo stato originale.

«Siamo qui oggi dopo aver concordato questo importante intervento con l’amministrazione comunale in modo tale da ridare “lustro” a queste tre lapidi che rappresentano un patrimonio storico molto importante per il paese» commenta il capogruppo del gruppo Alpini Giovanni Toniazzo. “Concordo pienamente con quanto detto dall’amico Giovanni, non potevamo certo tirarci indietro nell’aiutare gli amici Alpini. Doveroso esserci anche e soprattutto per ricordare coloro che offrirono la vita alla Patria e che non devono essere assolutamente dimenticati» queste le parole del presidente della sezione morazzonese dei Bersaglieri Lorenzo Poretti.

Il lavoro di restauro si è diviso in due momenti. Durante la prima parte dei lavori si è provveduto a pulire al lapidi e nella seconda parte sono state ripassate le scritte. Un doveroso ringraziamento va ai ragazzi di Associazione Memento ed Arte Restauro ‘900 per la fornitura gratuita del materiale necessario per lo svolgimento dei lavori.