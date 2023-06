Giulio batte tutti, è lui il vincitore dell’Eco Quiz sulla sostenibilità promosso da Acinque

Giulio Ciaraffa di Cantello, studente della II O del liceo Ferraris di Varese è il vincitore dell’Eco Quiz sulla sostenibilità che ha concluso il progetto Scuola 2022-2023 di Acinque, rivolto agli istituti di secondo grado dei territori in cui la multiutility opera.

Questa mattina la premiazione, alla presenza dell’amministratore delegato di Acinque Stefano Cetti, del dirigente scolastico del Liceo Ferraris Marco Zago e della professoressa Marzia Rosani, la docente che ha coordinato il lavoro di alunni e professori sul progetto.

«Con il progetto scuola vogliamo collaborare alla formazione delle giovani generazioni – ha detto Cetti – mettendo a disposizione le nostre competenze e fornendo a studenti e insegnanti spunti di riflessione sulla sostenibilità e sulla tutela della risorse. Siamo consapevoli del nostro ruolo. Punto di riferimento nelle forniture di energia, vogliamo continuare a proporci anche come modello industriale virtuoso, accompagnando la trasformazione in atto. La scuola è il contesto naturale in cui condividere e promuovere una cultura più attenta e responsabile, e gli studenti sono i primi interpreti di questa filosofia».

Il progetto “Acinque Ascuola” ha offerto alle classi un percorso con diverse attività, mettendo a disposizione di insegnanti e ragazzi strumenti per scoprire e praticare i temi della sostenibilità.

Sono state fatte lezioni online interattive dedicate ad ogni classe su diverse tematiche – dall’Agenda 2030 all’economia circolare, dall’uso responsabile della risorsa idrica all’energia declinata in diversi ambiti, ed è stata proposta un’indagine socio-territoriale di classe sui temi affrontati: attività integrativa grazie a cui gli alunni sono diventati protagonisti attivi sondando la conoscenza degli adulti in ambito di energia, rifiuti, acqua e sostenibilità rispetto al valore/peso dei gesti quotidiani sugli impatti ambientali, sociali ed economici. Gli output ottenuti sono stati illustrati dai ragazzi durante un incontro online e hanno costituito la base di partenza delle riflessioni del webinar formativo.

Gli studenti hanno partecipato al Contest on line “Ecoquiz” con 2000 domande a risposta multipla, quiz su ambiente, acqua, energia, mobilità, rifiuti, sostenibilità, qualità dell’aria, biodiversità. Un gioco dinamico, tramite sito web o app, che coniuga informazione e intrattenimento, stimolando una sana competitività e curiosità e offrendo spunti di riflessione. Dopo un testa a testa fra gli studenti di Lecco e di Varese, ha prevalso l’alunno della II O del Ferraris di Varese.

Tra le proposte fatte ai ragazzi anche “Sentieri sostenibili, una rubrica di video-interviste sulla sostenibilità spiegata dalle aziende, con l’obiettivo di creare una visione comune tra impresa e scuola e consentendo ai ragazzi di fare esperienza di testimonianze eccellenti, e visite didattiche agli impianti delle società del gruppo Acinque, come gli impianti del ciclo idrico di Luvinate e del Baradello, le centrali del teleriscaldamento di Varese e Monza e il termovalorizzatore di Como.

La proposta di Acinque infine prevedeva anche la possibilità di inserimento in azienda dei giovani, tramite l’alternanza scuola lavoro, condividendo le esigenze aziendali (competenze e figure professionali).

L’iniziativa ha coinvolto complessivamente sette istituti e 830 studenti hanno partecipato ai 40 webinar on line; 500 le interviste rivolte dai ragazzi agli adulti di riferimento in ambito di sostenibilità.

Acinque ha ricevuto numerosi feedback da docenti e studenti sul gradimento della proposta formativa e i risultati hanno fornito un quadro di elevata soddisfazione sulle iniziative svolte, incoraggiando il Gruppo a riproporre l’iniziativa anche per il prossimo anno scolastico. «Abbiamo apprezzato il taglio degli interventi dei formatori e le loro competenze comunicative: il fatto che siano giovani, motivati al loro lavoro e fiduciosi nella possibilità di un cambiamento di rotta nell’ambito delle politiche ambientali è stato percepito con chiarezza dai nostri studenti, che hanno riconosciuto in loro interlocutori credibili e vicini alla loro esperienza», ha detto la professoressa Marzia Rosani, docente del liceo scientifico Ferraris di Varese: “Abbiamo apprezzato il taglio degli interventi dei formatori e le loro competenze comunicative: il fatto che siano giovani, motivati al loro lavoro e fiduciosi nella possibilità di un cambiamento di rotta nell’ambito delle politiche ambientali è stato percepito con chiarezza dai nostri studenti, che hanno riconosciuto in loro interlocutori credibili e vicini alla loro esperienza”.

Acinque ha anche consolidato i percorsi di alternanza scuola lavoro: «Puntiamo molto sul talento, sulla creatività, sull’innovazione – ha concluso l’Ad della società. Crediamo in un rapporto sempre più stretto e proficuo con il mondo della scuola e della ricerca. A settembre si riparte»