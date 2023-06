I Nas alla festa di Erbamolle, il presidente dell’associazione: “Abbiamo superato l’esame”

Erbamolle ha superato il controllo dei Nas. Ieri mattina, venerdì, gli organizzatori della celebre festa che si tiene a giugno nella frazione di Erbamolle, hanno ricevuto la visita dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni.

«Forse è stato fatto un esposto – dice il presidente dell’Associazione Santacaterina, Giuseppe De Vita – e francamente non ne capiamo il motivo. Ma dal controllo è risultato che tutto è in regola: la linea dell’alimentare del caldo e del freddo è rispettata. Nel rapporto che ci hanno fatto non ci sono segnalazioni di alcun tipo»

Ultimi giorni di festa per l’edizione 2023 nel parchetto della chiesa di Santa Caterina che si animerà fino a domenica 11 giugno. Sabato 10 ore 19,00 tutti a cena con le specialità dei cuochi dell’Associazione; domenica 11 ore 12,00 si pranza in allegria, ore 19,00 lo stand gastronomico riprende l’attività e alle 23,00 chiusura dell’edizione 2023