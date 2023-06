La Oxygen porta il triathlon nella scuola di Corgeno

Gli alunni della scuola primaria di Corgeno hanno risposto con grande entusiasmo al progetto “Il Triathlon entra a scuola” che si è svolto nei mesi di marzo, aprile e maggio. Un’iniziativa promossa dalla federazione italiana Fitri, che ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare i più giovani sull’importanza dell’attività fisica per la salute, attraverso la pratica sportiva nonché la diffusione del Triathlon nell’ambito scolastico.

I piccoli triatleti si sono accostati a questa nuova disciplina sperimentando alcune lezioni di nuoto a secco nella palestra della scuola, hanno imparato a muoversi con maggior sicurezza in sella alla loro bici e si sono allenati nella pratica della corsa con giochi ed esercizi vari. Il tutto coordinati dal campione italiano 2022 di Triathlon Olimpico categoria S1, Samuele Montalbetti, tecnico dell’associazione Oxygen e incaricato dalla federazione.

Il Triathlon è uno sport che richiede un grande impegno fisico e mentale, un’adeguata preparazione e un allenamento costante per poter affrontare le tre prove di nuoto, bici e corsa in modo efficace. Questa iniziativa è stata per i ragazzi un’opportunità di sviluppare diverse abilità, tra cui resistenza, forza e concentrazione. Inoltre, come tutti gli sport, anche il Triathlon insegna l’importanza della disciplina, del rispetto per se stessi e per gli altri.

A conclusione del progetto, martedì 30 maggio in occasione della consueta “Biciclettata” organizzata dalla scuola primaria di Corgeno presso la spiaggia che si affaccia sul lago di Comabbio, è stata realizzata una garetta di Duathlon che ha visto tutti gli alunni sfidarsi all’interno della classe di appartenenza in un percorso di abilità alternando corsa, bici e corsa. Un momento di sport e di divertimento per i piccoli atleti che, con grande entusiasmo e determinazione, hanno affrontato la sfida e per gli adulti che hanno assistito e fatto un enorme tifo per tutti.

«Un grazie speciale – il commento da parte della scuola – va a Marco Mazzara, presidente dell’associazione Oxygen Triathlon, che ha permesso la realizzazione del progetto guidando le diverse fasi organizzative dello stesso. Vista l’ottima riuscita dell’iniziativa, ci auguriamo di poter ripetere l’attività anche nel prossimo anno scolastico».