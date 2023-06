Notte di lavoro per i vigili del fuoco, sospesa la circolazione sulla Luino – Gallarate

Sono ben oltre il centinaio gli interventi coordinati dal comando dei vigili del fuoco di Varese fra la serata di domenica e la notte di lunedì: alle 7 di oggi, 12 giugno, era ancora lungo l’elenco delle richieste da evadere, in particolare nella zona di Mornago, Viggiù e Gazzada Schianno, con allagamenti e tagli piante, ma anche alberi contro case. A Vedano Olona un fulmine ha centrato un grosso cedro nella piazzetta.

TRENI

Ma è sul piano della viabilità che si confronta il disagio provocato dal maltempo. Se nella serata di domenica diverse auto sono rimaste convolte in allagamenti e problemi alla circolazione anche sulla A8, nella mattinata di lunedì la linea ferroviaria Luino – Gallarate (già funestata la scorsa settimana dalla frana che bloccò un treno merci in galleria fra Castelveccana e Laveno Mombello) risulta bloccata fra Gallarate e Ternate Varano Borghi, «è in corso l’intervento dei tecnici del regolatore della circolazione ferroviaria», fanno sapere da Trenord. Due i treni cancellati.

BOMBA D’ACQUA SU GERMIGNAGA

A Germignaga, nell’Alto Varesotto, si è abbattuta una vera e propria bomba d’acqua con accumuli di pioggia di oltre 50 millimetri nel giro di mezzora. Il sindaco Marco Fazio sta monitorando la situazione che testimonia come gli eventi atmosferici siano oramai del tutto fuori misura rispetto alle precipitazioni a cui eravamo abituati. Si segnalano allagamenti di un’abitazione in via Toti e un’altra in via San Giovanni Ci sono due frane sulla linea ferroviaria, una delle quali è molto vicina ad una casa, «per il momento non ci sono provvedimenti di evacuazione ma oggi faremo ulteriori sopralluoghi», ha spiegato il sindaco.

PROTEZIONE CIVILE E PREVISIONI

Rimane attiva l’allerta della protezione civile diramata nella giornata di domenica per temporali forti che si estenderà anche per l’intera giornata di lunedì.

Per la giornata di lunedì 12 si prevede la permanenza di condizioni di moderata instabilità. Si prevedono, durante la mattinata, residui rovesci sparsi o locali temporali, più probabili sui rilievi, specie sulle zone prealpine e Appennino, non si esclude un occasionale interessamento anche delle zone di pianura, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio/serata sarà possibile una nuova intensificazione delle precipitazioni sui rilievi prealpini, su Appennino e sulle pianure centrali e occidentali. Si segnala la possibilità di grandine medio-piccola.