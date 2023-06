Pulizia, verde pubblico e cantieri: i primi interventi della nuova giunta di Angera

(foto Mirko Costantini) Prime giornate di lavoro, dopo l’insediamento, della nuova amministrazione di Angera. Dopo la riunione di giunta “di partenza”, la maggioranza guidata dal nuovo sindaco Marcella Androni, dovrà affrontare le istanze legate all’inizio della stagione turistica. Questo alla luce di un fine settimana, dove non sono mancate alcune criticità, legate per esempio allo stato di manutenzione di alcune aree pubbliche molto frequentate come la spiaggia e la gestione della raccolta dei rifiuti sul lungolago. Problematiche non imputabili alla nuova gestione del comune ma che sono diventate subito delle priorità per la giunta che si è insediata.

«Abbiamo trovato una situazione complessa – si legge nella nota invitata questa mattina – gare per il verde scadute, piano di svuotamento cestini ridotto all’osso, spazzatrice delle strade fuori uso da novembre, cantieri non seguiti da tempo, situazioni emergenziali che si accavallano, strascichi di una precedente gestione approssimativa. A questa situazione stiamo rispondendo intensificando le collaborazioni tra gli uffici e prendendo le prime decisioni in merito: – riparazione spazzatrice per 12.000 euro; – aggiunta di un giorno di svuotamento cestini settimanale; – predisposizione della gara di appalto per verde pubblico ormai scaduta e in ritardo; – attenta osservazione dei cantieri collaborando in modo interattivo con i direttori lavori; – presa di contatto con altri enti (comuni limitrofi, demanio, distretto del commercio, Provincia, Anci)».

«In aggiunta a tutto ciò – prosegue l’amministrazione – stiamo dando particolare importanza alla programmazione degli eventi estivi, supportando anche le associazioni attive sul territorio e monitorando bandi disponibili a livello regionale e nazionale». Nella giornata di ieri il comune ha presentato tutti gli eventi che caratterizzeranno questa stagione, dalle passeggiate storiche al cinema all’aperto. Leggi qui

Marcella Androni, sindaca di Angera, aggiunge: “Alle critiche risponderemo lavorando a testa bassa e includendo le opposizioni nel processo di revisione dei regolamenti istituzionali perché non esistono fazioni, spero, quando si lavora per Angera”.