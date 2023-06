Sport, montagna, scienza e per la famiglia. Il cinema d’estate a Busto Arsizio si fa in quattro

II calendario di Busto Estate comprende quest’anno ben quattro rassegne cinematografiche, due delle quali rientrano anche tra le iniziative organizzate per celebrare Busto come Città Europea dello Sport. Nella città del BA Film Festival e dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, la passione per il cinema non si spegne neanche nei mesi più caldi.

L’assessore alla Cultura Manuela Maffioli: «Il cinema è protagonista tutto l’anno a Busto Arsizio. D’inverno col cinema d’Essai, a primavera con il Busto Arsizio Film Festival e d’estate all’insegna del cinema all’aperto».

Ringrazia l’assessore allo Sport Maurizio Artusa: «Ringrazio la collega per aver permesso questa ulteriore iniziativa che sconfina nel mondo del cinema. Abbiamo sempre detto che Busto Città Europea dello Sport è soprattutto fatta dalle piccole società che promuovono anche sport meno conosciuti. Alla rassegna del CAI abbiamo voluto aggiungere quella organizzata col Panathlon La Malpensa».

I primi a partire saranno gli appuntamenti del CAI

Lo chiamano il “cimeforum”. Il presidente Tagliabue ne spiega la genesi e la filosofia: «Sono film che fanno parte della cineteca del CAI che ospita circa 600 titoli grazie al lavoro di Pamela Lainati che è di Busto. Si parlerà di orsi, di montagne, ci sarà anche un filmino fatto da un nostro socio negli anni ‘50 sul Grigna durante una bufera di neve».

Il programma del CAI nel giardino quadrato del Museo del Tessile:

Giovedì 15 giugno – ore 21.15 ” La frequentazione dell’orso” regia Federico Betta

Giovedì 22 giugno – ore 21.15 ” Everest senza maschera” regia Leo Dickinson

Giovedì 29 giugno – ore 21.15 “Cavalli bardati”

Le proiezioni si terranno con ingresso libero e gratuito (in caso di pioggia le proiezioni saranno annullate).

Le proiezioni dedicate allo sport con il Panathlon Malpensa

Il presidente del Panathlon Malpensa, Giovanni Castiglioni cita l’altro Castiglioni, il consigliere comunale Gianluca, che ha proposto la rassegna sui temi sportivi al consiglio: «L’idea parte da lui. Abbineremo il film ad una chiacchierata con uno sportivo. Presenteremo film importanti che si legano bene alle attività sportive che si svolgono a Busto Arsizio. Acqua, basket con l’aiuto di Marco Castelli, calcio».

Sempre a tema sportivo, la rassegna organizzata dal Panathlon Club La Malpensa, in collaborazione con ICMA. Le proiezioni saranno accompagnate dal commento di atleti o giornalisti sportivi proprio per approfondire le tematiche presentate dai film.

Il programma (proiezioni a Villa Calcaterra)

Martedì 20 giugno – ore 21.30 “The Abyss” di James Cameron (1989)

Relatrice un’atleta di Nuoto Artistico della Busto Nuoto

Martedì 27 giugno – ore 21.30 “Glory Road” di James Gartner (2006)

Relatore Mario Castelli telecronista Eurosport

Martedì 4 luglio – ore 21.30 “Il campione” di Leonardo D’Agostini (2019)

Relatore da definire

Le proiezioni saranno nel parco di Villa Calcaterra con ingresso libero e gratuito.

Le proiezioni dell’Icma

Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, torna la rassegna di Cinema della Scienza a cura dell’Università dell’Insubria in collaborazione con l’ICMA. Il direttore Marco Crepaldi declina la proposta presentata dall’istituto cinematografico: «Siamo al settimo anno di questa rassegna che ha sempre un buon riscontro di pubblico. La scelta dei film tocca generi e pubblici differenti. Una commedia, due film di animazione, drammatici. Supportiamo anche le altre realtà che si sono unite coi loro programmi cinematografici”. Prima delle proiezioni verranno proiettati i corti degli studenti dell’Icma».

Il programma (proiezioni a Villa Calcaterra)

La tradizionale rassegna di film sotto le stelle promossa dall’ICMA ha in calendario sette proiezioni tra luglio e agosto, che si svolgeranno nel parco di villa Calcaterra il sabato sera.

15 luglio: Downton Abbey II – Una nuova era di Simon Curtis (125′)

22 luglio: Corro da te di Riccardo Milani (113′)

29 luglio: Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo di Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val (87′)

5 agosto: La ragazza di Stillwater di Tom McCarthy

12 agosto: Belfast di Kenneth Branagh

19 agosto: Sing 2 – Sempre più forti di Garth Jennings

26 agosto: Ariaferma di Leonardo di Costanzo

Ingresso libero, 100 posti a sedere, in caso di maltempo la proiezione sarà annullata, inizio alle ore 21.45 in luglio, 21.30 in agosto.

Torna anche CineScience con l’Università dell’Insubria

La professoressa Lia Forti del centro di Neuroscienze dell’Universita dell’Insubria propone, per il secondo anno consecutivouno scambio con la città offrendo una serie di proiezioni: «Abbiamo pensato ad un modo divertente e utile di comunicare la neuroscienza. Quest’anno abbiamo introdotto anche un film di fantascienza». Prima della proiezione parleranno degli esperti.

Il programma (proiezioni a Villa Calcaterra)

Mercoledì 28 giugno alle ore 21.00 “Il Solista” – Regia: Joe Wright.

Introduzione di Chiara lacono, psicologa clinica;

Mercoledi 5 luglio alle ore 21.15 “Gravity” – Regia: Joe Wright.

Introduzione di Alessandro Lupi, astrofisico;

Mercoledi 12 luglio alle ore 21.15 “Fino all’osso” – Regia: Marti Noxon. Introduzione di Eugenia Dozio, dietista clinica.

Le proiezioni saranno nel parco di Villa Calcaterra con ingresso libero e gratuito.