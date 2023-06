Weekend tra sport e celebrazioni a Comerio

Fine settimana di eventi a Comerio. Il 2, 3 e 4 va in scena il Bee Com presso l’area feste di via dei Giardini con tanto sport in programma: calcio a 5, arrampicata sportiva, football americano, ma non solo. I Dance School Edith Stein si esibiranno il 4 giugno alle ore 17 e dalle 15.30 via alla Enduro Ride con la Boar MTB School, con direzione Campo dei Fiori. Tutto mescolato con street food e buona musica dal vivo.

Momento istituzionale il 2 giugno alle 10, quando al parco di villa Tatti Tallacchini di Comerio sarà celebrata la Festa della Repubblica con la Filarmonica del paese e la consegna della Costituzione Italiana ai nuovi maggiorenni.