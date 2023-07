A Due Passi Dal Mare è il nuovo singolo di Sandro Mai, disponibile dal 28 luglio in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming, distribuito da The Orchard. Un nuovo singolo con un titolo che può trarre in inganno: A Due Passi Dal Mare non parla infatti d’estate, di passeggiate in riva al mare e di grandi nuotate sotto il sole di agosto, ma riflette sull’importanza che diamo – o che davamo – a determinate cose che ora non sembrano più darci soddisfazione.

Ecco che non contano più denaro, contratti, lavoro, politica, sfide, classifiche: Sandro Mai sembra volersi allontanare da tutto questo e suggerisce di concentrare le nostre energie per ripartire dai sentimenti, prendersene cura per farli tornare protagonisti, in quanto unica base possibile per poter tornare a guardare le cose del mondo con occhi diversi, per tornare ad apprezzare ciò che ci circonda, per non ritrovarci un giorno a dire “non trovo più niente che mi faccia felice”.

Il brano “A Due Passi Dal Mare” è stato scritto da Alessandro Masci e Andrea Cometti, in collaborazione con Marco Ulcigrai, che ne ha curato produzione e mix. Il master è stato curato da Andrea De Bernardi.