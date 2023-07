Si è spento improvvisamente Andrea Bresil, in lutto il mondo del kajak

Si è spento improvvisamente nella giornata del primo luglio a soli 58 anni, all’isola di Maddalena in Sardegna, il lavenese Andrea Bresil.

Grande appassionato di kayak, Bresil ha tenuto fino all’ultimo un diario on line delle sue esperienze sportive, un blog dal nome “Lago Maggiore Sea Kayak“: l’ultimo aggiornamento è dell’8 aprile scorso.

«Vado in kayak dal 2000,e da allora questa passione non mi ha più lasciato – scrive sul suo blog per definirsi – Ho pagaiato su tutti i grandi laghi del Nord Italia e nel Mediterraneo settentrionale, Costa Azzurra, Liguria, Toscana, isola d’Elba e Adriatico settentrionale anche con campeggio nautico. Ho brevetti internazionali di pagaiatore,3° livello E.P.P. seakayak e 3 star B.C.U. canoa canadese. Insegnare è una delle mie passioni,ho conseguito a tal fine sia il brevetto internazionale che nazionale».

Un articolo di ricordo è pubblicato su “Sottocosta“ il sito ufficiale della associazione italiana per la cultura e la diffusione del kayak da mare. «Nella notte del 1° Luglio in località Abbatoggia, all’Isola di Maddalena, l’Amico Andrea Bresil ci ha lasciato: lo ricordiamo tutti per le giornate passate insieme condividendo la comune passione per il kayak da mare e per le infinite positività che è riuscito a trasmettere».

Anche l’università dell’Insubria, con cui ha collaborato per anni, lo ricorda sul suo sito ufficiale: «Si è spento improvvisamente Andrea Bresil – Si legge nella news – Un collega sempre gentile e disponibile che ha lavorato in varie sedi dell’Insubria alle dipendenze della società di servizi Biblos. La comunità insubrica lo ricorderà sempre con affetto».

Per coloro che desiderano salutare Andrea il rosario sarà sabato 8 luglio alle 14.30, seguito dal funerale alle 15.00 nella chiesa di Sant’Ambrogio, la chiesa grande, a Laveno.

PER LASCIARE UN RICORDO