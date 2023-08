A Morcote Marylin Monroe parla in ticinese

A Morcote, sul lago di Lugano, arriva Marylin Monroe e parla in ticinese. È un evento curioso, quello proposto il 19 agosto da “Summer in Morcote: viene proiettato infatti il celebre film “A Qualcuno piace caldo”, nella versione con doppiaggio dialettale ‘Düü Testimoni Scomod’.

Il film è solo uno dei tre appuntamenti con il cinema, molto originali, proposti dal festival di Morcote. Divertimento, coinvolgimento, ed intense emozioni sotto il cielo stellato e circondati dalla bellezza della natura circostante: dallo Spazio Garavello 7 al parco Scherrer, il pubblico potrà godere del borgo al 360°.

OPEN AIR CINEMA

Mercoledì 16 agosto ore 21.00

Parco Scherrer, Terrazza Belvedere, Riva di Pilastri 20, Morcote

“1918, Fuga dalla Russia. Storia di Michele Raggi”

(Produzione SSR / RSI 2019. Regia di Ruben Rossello)

La docufiction è dedicata all’incredibile storia dell’agronomo morcotese Michele Raggi, fondatore di una colonia agricola in Caucaso e testimone della Rivoluzione sovietica del 1917/1918

“Tornare in Russia sulle tracce dei propri antenati, per scoprire cosa resta di una antica colonia agricola, travolta dalla Rivoluzione sovietica del 1917”. Questo il senso del viaggio intrapreso alcuni anni fa da Michele e Renata Raggi sui luoghi dove il bisnonno Michele Raggi, agronomo di Morcote, nel 1896 aveva fondato la Colonia italo-svizzera di san Nicola: una moderna e fiorente azienda agricola che dava lavoro a centinaia di contadini russi. Il film si completa con lo sguardo di Germaine Kaufmann, originaria di Neuchatel, figlia di Charles, direttore del ristorante del miglior albergo di san Pietroburgo. Uno sguardo complementare a quello dei Raggi, intriso di nostalgia per la Russia aristocratica. A un certo punto i destini delle due famiglie finirono, incredibilmente, per incrociarsi.

°°°

OPEN AIR CINEMA

Il Cinema muto e la musica dal vivo si incontrano a Morcote

Venerdì 18 agosto ore 21.00

Spazio Garavello 7, 7° piano Autosilo Comunale, Morcote

“L’idolo infranto” (Italia,1913. Regia di Emilio Ghione. Film muto. 20 min b/n)

Musiche di Nolan Quinn, su commissione di Museo Vincenzo Vela Ligornetto

“La modella” (Italia, 1916. Regia di Ugo Falena. Film muto. 40 min b/n)

Musiche di Simon Quinn, su commissione di Museo Vincenzo Vela Ligornetto

A Morcote, per il terzo anno consecutivo tornano i fratelli Quinn, ideatori di “…senza parole!” insieme al musicista Johannes von Ballestrem, per accompagnare in musica entrambi i film muti in programmazione nel borgo.

La colonna sonora delle pellicole sarà affidata a Nolan Quinn, giovane trombettista ticinese che si è aggiudicato nel 2022 lo Swiss Jazz Award, Johannes von Ballestrem, agli effetti e pianoforte elettrico Rhodes, Simon Quinn, effetti, composizione, contrabbasso e synth ed infine a Brian Quinn, alla batteria.

Due pellicole secolari recentemente recuperate e restaurate che raccontano le vicende di due artisti in crisi di ispirazione e i drammi di gelosia intorno alle loro muse ispiratrici impersonate dalle due dive del cinema muto Francesca Bertini e Stacia Napierkowska.

°°°

OPEN AIR CINEMA

Sabato 19 agosto ore 21.00

Spazio Garavello 7, 7° piano Autosilo Comunale, Morcote

‘Düü Testimoni Scomod’ – “A Qualcuno piace caldo”.

(Stati Uniti, 1959. Regia di Billy Wilder. Film in b/n. 2 ore. La versione in dialetto è del Teatro popolare della Svizzera italiana, il TEPSI)

Nello straordinario scenario dello spazio Garavello 7, fronte Monte San Giorgio, verrà proiettato il capolavoro cinematografico ”A Qualcuno piace caldo” o, se preferite, “Some Like it Hot”.Yor Milano attore, conduttore televisivo/radiofonico e fondatore del TEPSI, insieme a Mascia Cantoni e Mariuccia Medici del TEPSI, il teatro popolare della Svizzera Italiana, presenterà la serata.

Il film, interpretato da Jack Lemmon, Tony Curtis e Marilyn Monroe sarà doppiato dalle voci dei beniamini delle commedie dialettali Gianmario Arringa, Antoinette Werner e Carlo Nobile, diretti da Yor Milano.

Una personalità, quella Yor Milano, che ha contribuito al successo di TEPSI ideando e recitando personalmente in diverse commedie e che sta portando avanti il progetto di sensibilizzazione nei confronti della parlata lombardo-ticinese denominato ‘Nüm ga tegnum al dial@’, definito da lui “una sorta di dichiarazione d’amore per il nostro dialetto”.

Giacomo Caratti, Sindaco di Morcote, ha dichiarato “Siamo molto orgogliosi di riportare il cinema nei luoghi più suggestivi del nostro borgo che contribuiranno sicuramente ad aumentare la straordinaria potenza delle immagini che verranno proiettate” e continua “La tre giorni di CINEMA OPEN AIR all’interno della rassegna SUMMER IN MORCOTE nasce infatti dalla volontà di offrire al pubblico un’esperienza unica creando un connubio magico tra la settima arte e la bellezza della natura che ci circonda. D’altronde, a Morcote, il cinema è di casa fin dal 1982 quando Adriano Antonini fondò e divenne presidente della prima rassegna cinematografica morcotese. Non potevamo quindi non affiancare alla ricca programmazione di SUMMER IN MORCOTE una selezione di film che ci dessero la possibilità di continuare la tradizione integrando il cinema dialettale, lingua che racconta una parte significativa della nostra cultura e identità” e Caratti conclude “Abbiamo selezionato, per questo motivo, serate in musica, letture nel parco, feste con griglia e dj set e film adatti a tutte le fasce d’età scegliendo di proporre per il terzo anno consecutivo il cinema muto, orchestrato magistralmente dai fratelli Quinn. Siamo certi che Summer in Morcote sarà un’occasione unica per vivere il borgo in modo diverso, creando un’atmosfera di comunità e di condivisione attraverso gli eventi che continueranno anche per tutto il mese di settembre”

Yor MIlano, per la prima volta a Morcote con il suo “A Qualcuno piace caldo” interamente in dialetto, ha dichiarato “Attraverso il linguaggio e i film narrati in dialetto si crea un legame profondo con le nostre radici e si contribuisce alla diffusione dell’amore per la nostra terra” e continua “Ecco perchè teniamo molto al nostro progetto ‘Nüm ga tegnum al dial@’ in quanto si propone di rappresentare l’autenticità e la bellezza della nostra lingua dialettale. Portarlo a Morcote è per noi un grande onore perchè ci permette di rendere il cinema in dialetto accessibile a tutti in un borgo con una così lunga tradizione cinematografica. Il nostro obiettivo è infatti quello di far conoscere e apprezzare questa forma artistica a un pubblico sempre più ampio diffondendo l’interesse per il nostro patrimonio culturale e rafforzando l’orgoglio delle nostre tradizioni. Con questo progetto, speriamo infatti di poter contribuire alla valorizzazione della nostra cultura e dare voce a una forma di espressione artistica che rischia di perdersi facendo, al tempo stesso, divertire il pubblico in “sala”. conclude Yor Milano.

SUMMER IN MORCOTE non è solo cinema ma è molto di più!

Summer in Morcote è la rassegna di eventi e iniziative voluta fortemente dal Comune di Morcote che spaziano dalla musica, alla danza, dal cinema, alle visite guidate fino ad arrivare alle letture nel parco Scherrer e agli eventi culturali e di attualità.

Ma è anche incanto, divertimento e coinvolgimento all’insegna di emozioni intense sotto il cielo stellato di uno dei borghi più belli della Svizzera, circondati dalla bellezza della natura che lo avvolge.

Per tutta l’estate, da giugno a settembre, sono molteplici le iniziative, tutte gratuite, che si svolgono a Morcote e permettono di conoscere l’intero villaggio da altri punti di vista.

Tutti gli eventi SUMMER IN MORCOTE sono consultabili e scaricabili dal sito https://www.visitmorcote.ch/Eventi (sezione eventi)