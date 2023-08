Alla Galleria Boragno di Busto Arsizio “Mi prendo (il) tempo”

Mercoledì 6 settembre alle 18 la Galleria Boragno ospiterà l’incontro informativo e introduttivo del laboratorio di scrittura “Mi prendo (il) tempo”, a cura di Maria Rosaria Memoli, esperta in metodologie autobiografiche (LUA).

“Riprendiamoci tempo per la bellezza”: da qui muove l’itinerario di scrittura e narrazione in sei tappe, che vuole esortare uno sguardo verso lo straordinario nascosto accanto a noi. Dopo l’evento di presentazione, il laboratorio si svilupperà in sei incontri (13, 20 e 27 settembre, 5, 11 e 18 ottobre) dalle 18.30 alle 21, con un gruppo massimo di 13 partecipanti. Il costo di iscrizione è di 160 euro a persona, comprensivi di materiale di partecipazione e attestato finale.

Per informazioni sul laboratorio è possibile contattare l’indirizzo info@mariarosariamemoli.it.