Caldo e afa: pronto soccorso sotto pressione e aumentano gli interventi del 118

Sessantadue persone in cura ieri mattina cinquantadue questa mattina alle ore 9.Il caldo afoso di questi giorni ha aumentato la pressione del pronto soccorso dell’ospedale di Varese.

L’indicatore “Salutile” parla di un indice di affollamento elevato, ma senza sforare il sovraffollamento. Ieri mattina c’erano 31 pazienti in codice giallo e 30 in verde ( uno bianco) e 17 persone in attesa di cui 1 in codice giallo, 14 verde e due codice bianco.

La situazione non va meglio negli altri PS della Sette Laghi: ieri mattina era sovraffollato il pronto soccorso di Cittiglio con 14 persone in cura e 3. In serata la situazione permaneva impegnativa ma in miglioramento mentre questa mattina va meglio con 9 persone in cura di cui 3 codici gialli.

Affollato martedì mattina anche il Confalconieri di Luino con 7 utenti in carico di cui 8 in codice giallo e 9 verde, sitazione che è andata migliorando in serata, anche se c’erano 18 persone in cura cui 13 in codice giallo. Condizione analoga questa mattina alle ore 9 con 13 pazienti in cura e 4 in attesa.

La mattinata di oggi è iniziata in salita per gli operatori di PS dell’Ondoli di Angera che alle 9 avevano 9 pazienti in cura di cui 4 in codice giallo e uno in attesa. Anche la mattinata di ieri era stata impegnativa con 6 utenti in cura e 10 in attesa.

Giornate intense anche nei PS dell’Asst Valle Olona: ieri mattina, al PS del Sant’Antonio di Gallarate alle 9 gli operatori avevano in carico 17 persone di cui 14 in codice verde, uno in rosso e uno in giallo. Ieri sera la situazione si presentava ancora difficile con un indice di affollamento elevato e 7 persone in cura di cui uno in giallo. Questa mattina il livello è stato inizialmente di affollamento con 5 persone in cura, di cui 2 in codice giall,o ma è la situazione è andata poi migliorando.

Non va meglio al PS di Busto Arsizio che stamattina aveva 20 pazienti in cura di cui 2 in codice giallo e 16 verdi. Una situazione difficile ereditata dalla giornata precedente che si era aperta con 22 persone seguite dagli operatori ( di cui 4 codici gialli e uno rosso) mentre a sera i pazienti in cura erano 9 di cui 4 gialli.

Sempre ieri, martedì 21 gli interventi della Soreu dei Laghi, la centrale del 118 che copre l’area di Varese, Como, Lecco e Monza, ha effettuato 734 interventi di soccorso di cui 237 in provincia di Varese, 169 per malori.