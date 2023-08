Camminata Alpina a Oggiona con Santo Stefano

Il gruppo Alpini di Oggiona con Santo Stefano, con il patrocinio del Comune , anche quest’anno organizza una Camminata Alpina, mattina in movimento e solidale.

Quest’anno l’iniziativa sarà a favore dell’associazione “insieme ad Andrea si può” a sostegno della ricerca contro la leucemia infantile e si terrà domenica 27 agosto con partenza alle ore 09:30 presso il rifugio Carabelli.

L’iscrizione costa 5 euro, gratuita per gli under 18. Al termine del percorso di 5 km è previsto un “ristoro alpino”.

Lo sport, l’attività fisica , in questo caso la camminata, favorisce il benessere fisico e socio relazionale delle persone quando poi è per scopo solidale il beneficio raddoppia.

“Invitiamo tutti a partecipare a questa lodevole iniziativa del gruppo Alpini di Oggiona con S. Stefano sempre presenti per aiutare nei bisogni, in qualsiasi luogo e situazione”.