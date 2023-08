Ceresium Bisustum: “Siamo pronti per la Prima Categoria”

Il Cerbis è già sul campo d’allenamento e si è presentato ufficialmente nella splendida cornice della pizzeria “Al posto giusto”. Serve tutta la bellezza del Lago di Porto Ceresio per spingere la squadra rossoblù, guidata dal confermatissimo Alessandro Devardo, attraverso la grande sfida della Prima Categoria. Dopo il grande campionato dello scorso anno, culminato con la delusione per il sogno sfumato della promozione diretta, è arrivato il ripescaggio che in qualche modo ha restituito a quanto il valore visto sul campo. Oggi inizia una nuova storia, una nuova avventura che mancava da 18 anni a Porto Ceresio. La rosa è quasi al completo, ma c’è ancora qualche giorno per aggiungere qualche altro tassello.

LE VOCI

Marco Basilico – Presidente Ceresium Bisustum

“Abbiamo cercato di incorporare più giovani possibili in questa nuova grande avventura. L’obiettivo ovviamente è la salvezza e se saremo bravi a portarla a casa avremo un gruppo già pronto per mantenere a lungo una categoria che Porto Ceresio e il Cerbis si meritano. Dopo 18 anni c’è tanta emozione soprattutto per come questo risultato è arrivato. Eravamo partiti lo scorso campionato con l’intento di fare una grande stagione, ma nessuno ci avrebbe dato forse nemmeno in zona play off. Merito del mister, della società, dei ragazzi e di tutti quelli che collaborano”.

Jerry Musciagli – Direttore Sportivo Ceresium Bisustum

“Ci aspettiamo la salvezza, sappiamo che non sarà un anno semplice per noi, ma lavoreremo per mantenere la categoria. Lo zoccolo duro è rimasto lo stesso e abbiamo lavorato per migliorare ulteriormente la rosa con tanti giovani. Mi fa venire la pelle d’oca il pensiero di iniziare questa “Prima” dopo 18 anni. Siamo pronti e non vediamo l’ora di cominciare.

Alessandro Devardo – Allenatore Ceresium Bisustum

Prima di tutto voglio ringraziare tutti i ragazzi che non saranno più con noi che hanno fatto scelte diverse, di squadra o per esigenze di lavoro. Ci siamo meritati di essere qui, siamo arrivati a tre punti dal Cantello e non meritavamo di rimanere in Seconda. I nuovi giovani sono molto interessanti e in questi primi giorni di preparazione siamo riusciti a mantenere lo stesso spirito che abbiamo avuto fin qui. Un grande in bocca al lupo a tutti noi.

I NUOVI INNESTI UFFICIALI

Aiello 2003

Alves 2000

Chiurato 2000

Rocchino 2001

Bezzolato 2001

Tres 2001

Canciani 2003

Gentile 2005