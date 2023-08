Il cavallo Kaboo scappa dall’ippodromo e corre libero per Varese

“In tanti anni non avevo mai visto una scena del genere”. Le parole di chi ne ha viste tante, alle Bettole, non lasciano spazio alla fantasia: quello che è accaduto questa sera (mercoledì 30 agosto) all’ippodromo di Varese è un fatto davvero inconsueto.

Kaboo, un bel maschio baio di 4 anni, di correre stavolta non aveva alcuna intenzione nonostante fosse uno dei favoriti tra gli iscritti alla seconda corsa di serata, il “Premio Angelo Frattini”. E così, dopo aver disarcionato il proprio fantino, il cavallo si è concesso una fuga in giro per la città arrivando sino in viale dei Mille prima di essere recuperato. Per fortuna in buone condizioni e senza danni per veicoli e pedoni. (foto di repertorio)

Il “fatto” si è compiuto quando i cavalli della seconda corsa sono scesi in pista, accompagnati dagli artieri e con in sella fantini “amatori” (la gara era riservata ai gentlemen e alle amazzoni). Kaboo si è portato regolarmente sulla pista in sabbia per provare uno scatto, prima di dirigersi alle gabbie di partenza. Ma a quel punto ecco l’imprevedibile: il cavallo ha fatto cadere Simone Vitabile, che era in sella, ed è diventato imprendibile.

Prima ha abbattuto uno steccato che divideva la pista in sabbia da quella in erba, è tornato verso il tondino sfruttando un cancello ancora aperto e perdendo briglie e finimenti rimasti impigliati. A quel punto però, al posto di rientrare al tondino (lo spazio dove i purosangue passeggiano in tondo prima di essere chiamati in pista) ha deviato verso il cancello che dà su viale Ippodromo e si è involato tra le vie della città sin quasi alle Ferrovie Nord.

La corsa si è disputata regolarmente (vittoria per il cavallo Vincere Insieme montato da Riccardo Bellucco) nonostante un altro purosangue non sia uscito dalle gabbie al momento dello start. A quel punto però alle Bettole ci sono stati anche problemi all’impianto di illuminazione che hanno convinto i responsabili a sospendere la riunione, l’ultima della stagione estiva del galoppo varesino.