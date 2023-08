Pic-nic solidale sotto le stelle a Castellanza

Quarta edizione per l’evento promosso dall’Assessorato alla Gentilezza e dalla comunità pastorale. Si raccoglieranno offerte per l’associazione Solidarietà Famigliare

Giunto ormai alla sua quarta edizione, venerdì 8 settembre alle ore 19.30, torna a Castellanza il Pic-Nic Solidale Sotto le Stelle. Grazie alla disponibilità delle numerose associazioni ed esercizi aderenti, l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative dell’Assessorato alla Gentilezza affidato alla vice sindaco Cristina Borroni e in collaborazione con la Comunità Pastorale Santi Giulio e Bernardo, propone anche quest’anno l’evento di fine estate.

L’iniziativa prevede una cena “al sacco”, sotto le prime stelle della sera, per mangiare e conversare piacevolmente insieme e al contempo portare un aiuto concreto a chi è in difficoltà. Il momento di allegra convivialità raccolto nella piazza della chiesa parrocchiale di San Bernardo, diventerà poi un ulteriore motivo di “incontro” e vicinanza all’altro, grazie alla possibilità di offrire il proprio contributo all’associazione Solidarietà Famigliare.

Come nelle passate edizioni infatti, verrà predisposto un apposito contenitore per le offerte. La partecipazione è aperta a tutti, previa prenotazione, indicando nome e numero delle persone partecipanti, entro giovedì 7 settembre al seguente indirizzo mail: picnic-solidale.adesioni@comune.castellanza.va.it.

Sarà possibile portare da casa il proprio cestino, oppure acquistarlo negli esercizi commerciali elencati di seguito, i quali resteranno aperti anche dopo il normale orario di chiusura:

Bar Canfino di Passuello Giampiero – Via Papa Giovanni XXIII – Tel. 0331.481979

Gelateria Dolce Capriccio di Diana Luigi – Via S. Camillo 2 – Tel. 0331.489004

La Corte del Ciliegio – Viale Lombardia – Tel. 328.1591672

Gastronomia La Bottega Molisana – Via Col di Lana 6 – Tel. 327.6304797

Bar Al Cascinone di Ciaccia Angelo – Via Col di Lana 5 – Tel. 347.7601319

P.E. Delizie di Sicilia – Via C. Battisti 32 – Tel. 346.642112

In caso di maltempo la serata si terrà nella palestra dell’Oratorio San Giuseppe.

L’amministrazione comunale ringrazia le associazioni e ai volontari che si sono resi disponibili ad organizzare con l’Amministrazione Comunale l’evento: Area Giovani, DonneXCastellanza, Pro Loco, La Mensa del Padre Nostro, Caritas, Cav, Rione Insù, Rione Ingiò, Casa IBE, Un due tre Alessio, ANPI, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Guardiafuochi.