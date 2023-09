Acinque fa un’offerta per acquistare Agesp Energia

Acinque vuole comprare Agesp Energia. È quanto comunica l’azienda che eroga energia elettrica, gas e servizi per le famiglie e le imprese nei territori di Como, Lecco, Monza, Sondrio Udine, Varese e Venezia.

Venerdì sera la società ha annunciato “di avere formulato un’offerta vincolante ad AGESP S.p.A nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica disposta da AGESP S.p.A stessa per la cessione di una partecipazione pari al 70% di Agesp Energia S.r.l. ad un operatore economico”.

Agesp Energia -che ad oggi è di proprietà al 100% della ex municipalizzata di Busto Arsizio- naviga infatti in cattive acque da parecchio tempo. Da qui la decisione di mettere in vendita il 70% della società che ad oggi varrebbe complessivamente intorno ai 40 milioni di euro.

La scelta di vendere solo una quota è stata spiegata così dal sindaco Emanuele Antonelli in consiglio comunale: «L’ipotesi è quella di vendere il 70% con una procedura di evidenza pubblica ma in tempi rapidi. Questo non significa uscire completamente ma avere tre anni di tempo per decidere poi cosa fare: se mantenere la quota, se venderla, se provare a riacquisire».