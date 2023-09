Alla Ghiggini una mostra alla scoperta delle essenze e dei colori

Sabato 16 settembre apre al pubblico alla Galleria Ghiggini la mostra “XILOMORFI”, un progetto in cui sono protagoniste le opere di Enzo Capozza e Maria Rita Fedeli. Un percorso alla scoperta delle forme, delle essenze e dei colori che caratterizzano l’universo della coppia di artisti viggiutesi, arricchito da installazioni dal forte impatto visivo quali “Sciamano”, presente all’interno dello spazio espositivo, e “Finger of Goddess”, collocata invece all’esterno, affacciata su Via Albuzzi. In mostra non solo sculture, ma anche opere su carta. La scultura lignea di Capozza e Fedeli è viva e, come afferma il critico d’arte Claudio Cerritelli “…la loro è una sperimentazione di energie ancestrali, potenzialità primordiali, fervori della materia sentita come essenza vitale”.

ENZO CAPOZZA e MARIA RITA FEDELI entrambi del 1973, si diplomano al Liceo Artistico A. Frattini di Varese e all’Accademia di Brera a Milano, conseguono la specializzazione in lavorazione artistica dei metalli al centro T.A.M. di Arnaldo Pomodoro con Eliseo Mattiacci. Partecipano a mostre, premi nazionali e internazionali, simposi di scultura e realizzano installazioni in spazi urbani ed extraurbani in Italia e all’estero. Le loro opere sono presenti in collezioni private e pubbliche.

“Il legno, materia viva, con la sua storia e le sue potenzialità, ci ha sempre affascinato ed attratto in maniera quasi ancestrale e viscerale. Il legno diventa il mezzo espressivo per concretizzare il nostro immaginario in forme plastiche. C’è una componente di rispetto quando lavoriamo e “scarnifichiamo” la materia. Tagliare il legno è come incidere la carne, la fibra del legno è la “carne” della pianta. Le nostre sculture nascono da una fase progettuale di ricerca, dove attraverso disegni preparatori e schizzi visualizziamo idee e potenzialità costruttive. Per realizzare le nostre opere utilizziamo la sega elettrica, come una “matita”. Il reiterare dei segni prodotti sulla superficie del legno, si protrae fino a giungere alla forma desiderata, creando una texture ruvida e sfaccettata. Il colore diventa complementare alla forma e viceversa. L’uso delle aniline o degli acrilici crea una nuova epidermide vibrante e ne accentua la trasmutazione. Per noi l’arte è continua sperimentazione, ricerca di nuove possibilità percettive, risveglio di suggestioni primordiali e creazione di nuove opportunità sensoriali”

ENZO CAPOZZA

RITA FEDELI

“XILOMORFI”

inaugurazione: sabato 16 febbraio, ore 17.30

visitabile fino al 7 ottobre 2023

da mercoledì a sabato 10-12.30; 16-19

ingresso libero