Ancora un test e ancora una vittoria per la Uyba contro Milano

Altro importante test match per la Uyba 2023-2024 targata Julio Velasco, che alla e-work Arena è scesa in campo contro l’Allianz Vero Volley Milano.

Le farfalle hanno battuto per la seconda volta la formazione guidata da coach Gaspari, questa volta con un netto 3-0 (25-16, 25-23, 28-26), in una partita combattuta, che ha saputo entusiasmare i tanti tifosi presenti sugli spalti.

Sulla formazione meneghina hanno sicuramente pesato le assenze di tante titolari, ancora impegnate con le rispettive nazionali e il fatto di essere ancora molto in rodaggio, visto che alcune delle sue giocatrici titolari, come per esempio Egonu e Orro, si sono unite alla squadra da poco tempo.

In campo per Busto, la regista Boldini in diagonale con l’opposto Frosini; al centro la coppia Sobolska e Lualdi, in attacco Carletti e Piva; libero Zannoni.

Dopo i primi tre set, le due formazioni hanno giocato anche un quarto set di allenamento dove entrambi i coach hanno fatto giocare anche qualcuna delle riserve. Julio Velasco ha dato spazio alle schiacciatrici Cesar e Giuliani, al libero Simin e all’opposto Bracchi (le biancorosse si sono aggiudicate anche questo set per 25-19).

La partita

Primo set – Avvio equilibrato con le biancorosse che gestiscono bene il gioco e tengono sempre il vantaggio, costringendo coach Gaspari a fermare il gioco sul 13-10 per dare indicazioni alle sue. Al rientro in campo il turno in battuta mette in difficoltà la ricezione milanese e la Uyba vola sul 16-11. Momento di buio per Egonu e compagne che sbagliano troppo e si trovano a -8 (19-11). Nonostante una sfida accesa, la situazione non cambia e la Uyba si aggiudica il primo set 25-16.

Secondo set – Si parte con un bel 3-0 a favore delle biancorosse che tornano in campo con tanta determinazione. Monza non ci sta e si gioca punto a punto, dando vita anche a qualche scambio più lungo. Sul 18-15 coach Gaspari ferma il gioco e prova a dare qualche consiglio alle sue ragazze che hanno subito un paio di punti consecutivi. Al rientro in campo le milanese recuperano terreno e si riportano a -1 (20-19). Le biancorosse sbagliano tanto e subiscono la rimonta della Allianz Milano (23-22). Sul finale un attacco di Frosini chiude il set 25-23.

Terzo set – Sfida accesa sul campo con le due formazioni che si rincorrono punto a punto (7-7). Approfittando di qualche imprecisione di troppo delle milanese, la Uyba si porta a +4 (12-8), costringendo coach Gaspari a fermare il gioco. Sul 17-14 un salvataggio spettacolare di Orro accende gli applausi dei tanti tifosi presenti alla e-work Arena. Sfida accesa in campo con le due formazioni che sul finale di set si rincorrono (20-20) e con una Egonu che sembra avere scaldato davvero i motori. Dopo una serie di errori (soprattutto in battuta da una parte e dall’altra del campo), il set si chiude ai vantaggi con la vittoria di Busto per 28-26 (schiacciata di Carletti).