Aria nuova per biblioteca, sala rotonda e centro civico di Castellanza

I centri culturali e aggregativi di Castellanza stanno vivendo un periodo di rinnovamento e miglioramento grazie ai lavori di sostituzione e manutenzione degli impianti di raffrescamento e riscaldamento attualmente in fase avanzata. Questi interventi si sono resi necessari a causa delle problematiche di malfunzionamento e delle perdite che avevano compromesso il corretto funzionamento degli impianti.

Le amministrazioni locali hanno preso l’iniziativa di finanziare tali lavori con risorse proprie, con un investimento complessivo di Euro 125.500, IVA compresa. L’obiettivo è di completare questi interventi entro la metà di ottobre 2023, in tempo per l’accensione degli impianti di riscaldamento per la stagione invernale.

SALA ROTONDA – Rinnovato Sistema di Raffrescamento e Riscaldamento

Uno dei luoghi più emblematici di questa campagna di ristrutturazione è la Sala Rotonda di Via Bettinelli, che da tempo accusava malfunzionamenti e disagi per gli utenti. Attualmente, il vecchio sistema di raffrescamento è in via di rimozione e sostituzione con un nuovo macchinario all’avanguardia.

Questo nuovo sistema di tecnologia ad alta efficienza energetica non solo garantirà il raffrescamento, ma anche il riscaldamento grazie all’utilizzo di una pompa di calore. Questo nuovo sistema si integrerà perfettamente con il sistema di teleriscaldamento esistente, offrendo sia in estate che in inverno un notevole risparmio sui consumi e una migliore fruizione di questo importante luogo di aggregazione cittadina. La spesa prevista per questo intervento è di circa 70.000 euro.

BIBLIOTECA CIVICA – Nuova Rete di Distribuzione dell’Impianto Termico

Anche la Biblioteca Civica di Piazza Castegnate 2 sta vivendo importanti lavori di miglioramento. Qui, è in fase avanzata la formazione di una nuova rete di distribuzione dell’impianto termico al primo piano dell’edificio. Questa ristrutturazione è stata resa necessaria a causa del deterioramento delle tubazioni esistenti, che avevano causato perdite d’acqua in diversi punti.

L’investimento previsto per questa opera è di 50.000 euro, ma garantirà una migliore efficienza dell’impianto termico, contribuendo così al comfort degli utenti della biblioteca.

CENTRO CIVICO POLIVALENTE – Rifacimento della Rete di Distribuzione dell’Impianto Termico

Il Centro Civico Polivalente, un luogo di aggregazione essenziale per la comunità, non è stato esente dai problemi causati dal deterioramento delle tubazioni dell’impianto di riscaldamento. Per affrontare questa sfida, l’Amministrazione ha deliberato il rifacimento della rete di distribuzione dell’impianto termico per gli ambienti situati al piano terra. La spesa prevista per questo intervento è di 5.500 euro, ma la sicurezza e il comfort dei cittadini sono priorità assolute.

Il sindaco Mirella Cerini ha commentato: «I lavori di manutenzione in questi tre luoghi così importanti per la città si sono resi necessari a causa del deterioramento di impianti ormai vetusti e che comportavano notevoli disagi ai cittadini e alle associazioni che qui hanno la loro sede. È stato un preciso impegno per la nostra Amministrazione individuare tutte le risorse necessarie a portare avanti anche queste opere che, insieme a quelle dedicate ai plessi scolastici, mirano a garantire la migliore fruizione dei luoghi di cultura e di aggregazione, per i cittadini di tutte le età, salvaguardando allo stesso tempo la sicurezza e l’ambiente con impianti di nuova tecnologia e grazie al migliorato efficientamento energetico, anche un notevole risparmio sui consumi».

Questi interventi rappresentano un passo importante verso un futuro più sostenibile ed efficiente per i centri culturali e aggregativi cittadini, assicurando al contempo un ambiente più confortevole e accogliente per tutti i cittadini.