Fosbury architecture, il “Wu Ming dell’architettura” a Visionare 2023

Torna dopo la pausa estiva un nuovo appuntamento di Visionare, i dialoghi di Architettura organizzati dall’Ordine degli Architetti di Varese e ideati dall’architetto e docente Fulvio Irace, moderatore e curatore dell’edizione 2023 della rassegna.

L’edizione di settembre ospiterà, con la collaborazione del FAI nell’elegante scenario di Villa Panza a Varese, Fosbury Architecture un collettivo di architetti italiani che si ispira a un grande dell’atletica per ispirare la sua filosofia

Il “Fosbury Flop” infatti è la tecnica con la quale Richard Douglas Fosbury, da tutti chiamato Dick, scavalcò l’asticella del salto in alto, rovesciando il corpo all’indietro e cadendo sulla schiena, contrariamente a quello che si faceva fino ad allora, cioè il salto ventrale, in avanti. Con questo rivoluzionario metodo nel 1968 vinse la medaglia d’oro a Città del Messico stabilendo il nuovo record olimpico di 2,24 mt e creò un nuovo standard: ora infatti tutti i saltatori in alto usano il “metodo Fosbury”.

E si ispira proprio a lui Fosbury Architecture per cercare costantemente nuovi modi di saltare

l’asticella della consuetudine. Fondato nel 2013, Fosbury Architecture è un collettivo, l’equivalente in architettura di quello che è Wu Ming in letteratura: una costellazione di progetti che mescolano confini disciplinari, includono l’evento oltre che il costruito, organizzano slow actions a largo raggio, condividono programmi di ricerca a scala locale e territoriale come il sorprendente “Incompiuto. La nascita di uno stile”, originale viaggio dentro le contraddizioni, la disperazione e la speranza del paesaggio edile italiano.

Tra i loro lavori più recenti c’è il Padiglione Italiano alla 18ma Biennale di Architettura di Venezia 2023, che mostra le potenzialità e la vitalità dei giovani italiani, con il coraggio di chi si rifiuta di assoggettarsi alla logica dei corporate teams e caparbiamente crede nella possibilità di un’alternativa.

Il loro pensiero verrà messo in comune mercoledì 20 settembre prossimo, alle 19, a villa Panza. L’ingresso, come sempre, è gratuito e aperto a tutti, ma è necessaria la registrazione (per gli architetti sono previsti anche 2 crediti).

