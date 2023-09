Grande evento con “Terra e Laghi”: a Lugano lo spettacolo dedicato ad Aldo e Cele Daccò

Sarà una serata speciale, uno spettacolo pensato e dedicato ad Aldo e Cele Daccò. “Oltre l’Orizzonte” – di e con Silvia Priori e Roberto Gerbolès – è l’opera del teatro concerto che il Teatro Blu metterà in scena al Teatro Foce di Lugano giovedì 12 ottobre (ore 21.00) all’interno del festival teatrale itinerante “Terra e Laghi”.

Uno spettacolo poetico che ritrae le tappe fondamentali della vita di Aldo e Cele Daccò, due straordinarie personalità che attraverso la loro capacità di pensare in grande hanno contribuito a realizzare grandi opere per l’umanità. Nella distrazione e superficialità della società contemporanea, i Daccò hanno voluto esaltare il valore dell’eccellenza, il merito, l’impegno capace di creare grandi imprese, il senso della collettività e del pensiero innovativo, lo spronare i giovani a guardare oltre, il mecenatismo, il desiderio di migliorare la qualità di vita della propria comunità, la volontà di mettere in luce il virtuosismo, il pensiero alto, soprattutto nei giovani.

Lo spettacolo vuole celebrare la vita e le opere di Aldo e Cele Daccò attraverso il percorso delle loro vite. Una importante testimonianza di ciò che hanno creato e lasciato in eredità alle generazioni future. Un grande esempio di imprenditorialità e di pensiero innovativo, di sfida verso il cercare oltre, senza mai limitarsi allo sguardo breve, ampliando costantemente il proprio orizzonte per lasciare libero lo sguardo di intercettare traiettorie che conducano la mente ad approdare verso nuove sponde.

Uno spettacolo pensato per onorare la loro vita, un esempio, per le nuove generazioni, di imprenditorialità e mecenatismo illuminato capace di lasciare tracce profonde nel tessuto umano e sociale. Ancora oggi, a distanza di un anno dalla sua scomparsa, ci sorprendiamo della straordinaria generosità della signora Cele, che grazie alle sue numerose donazioni ha contribuito grandemente a creare importanti infrastrutture nel Varesotto e nel Canton Ticino, ne sono un esempio la riqualificazione nel 2011 dell’ex centro “La Madonnina”, ora diventato il Centro Polispecialistico Aldo e Cele Daccò e nel 2014 la realizzazione della nuova piscina di Jerago, la “Palestra in Acqua Cele Daccò”, inaugurata nel settembre del 2017. Cele in particolare è stata fondamentale per la nascita dell’Usi a Lugano e per altre realtà educative, sociali e della ricerca.

12 OTTOBRE – LUGANO (SVIZZERA) ORE 21.00 – TEATRO FOCE

Teatro Concerto

TEATRO BLU (VA)

OLTRE L’ ORIZZONTE

Dedicato ad Aldo e Cele Daccò

Di e con con Silvia Priori e Roberto Gerbolès Voce: Francesca Galante

Musiche e arrangiamenti: Ciro Radice