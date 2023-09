“Il distributore di Largo Flaiano è diventato una discarica”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera al direttore di Vittorio Macchi.

Scrivo per segnalare il degrado, sempre maggiore, presente tra viale Tamagno e viale Borri a seguito della chiusura del distributore Esso e dell’abbandono di rifiuti di ogni genere (anche rifiuti speciali che dovrebbero essere smaltiti adeguatamente).

Da mesi ormai il numero dei rifiuti abbandonati è sempre maggiore, il retro del distributore, che congiunge viale Tamagno a Viale Borri, è una discarica abusiva a tutti gli effetti.

Caro Varesenews intervieni tu per capire che ne sarà del distributore Esso, chiuso ormai da molti mesi, e per chiedere a chi di competenza di ripulire l’area per ripristinare il decoro che i cittadini del quartiere si meritano.