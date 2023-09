Il prezzo della benzina arriva a 2 euro

Continua a salire il prezzo dei carburanti in Italia. Sabato mattina il monitoraggio dei prezzi medi della benzina in Lombardia del Ministero delle Infrastrutture indicava infatti un prezzo medio di 1.998 euro al litro per la benzina e di 1,939 per il diesel. Il metano viene venduto a 1,372 mentre il Gpl rimane a quota 0,676.

In Provincia di Varese il sistema di Osservaprezzi Carburanti segnala il prezzo più alto dove far benzina in un distributore a Sesto Calende con la benzina in modalità self service venduta a 2,390 euro. Il distributore più economico è invece a Tradate dove il pieno si può fare con 1,904 euro al litro.

Il Gasolio più caro si fa invece a Varese dove un distributore lo vende a 2,344 euro al litro mente il più economico è a Caronno Pertusella con il prezzo di vendita di 1,869.

Prezzi che continuano a salire e sui quali il governo pare non intenda intervenire direttamente tagliando le accise. L’idea anticipata da alcune indiscrezioni di stampa è quella di fornire un bonus di 80 euro che sarà caricato su “Dedicata a te”, la social card da 382,50 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità distribuita alle famiglie con almeno tre componenti e Isee fino a 15 mila euro. Si stima che questo intervento costerà 100 milioni di euro.