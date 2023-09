Incendio in una casa a Samarate, due persone soccorse

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di sabato 30 settembre a Samarate. Per cause ancora da identificare un incendio è divampato in una casa di via Antonio Sciesa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del distaccamento di Busto Gallarate con un’autopompa e un autobotte. Gli operatori hanno soccorso due persone che poi state affidate alle cure del personale sanitario. Successivamente i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.